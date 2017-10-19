﻿أنشيلوتي قد يقود منتخب كرواتيا في كأس العالم!

زغرب – د ب أ: ذكرت تقارير أن منتخب كرواتيا يفاوض الإيطالي كارلو انشيلوتي لتدريب الفريق في مونديال روسيا. ولا يتولى أنشيلوتي المدرب السابق لميلان وإنتر ميلان وريال مدريد، أي فريق حاليا بعد إقالته من تدريب بايرن ميونيخ نهاية الشهر الماضي. وذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن انشيلوتي تلقى عرضا من الاتحاد الكرواتي لتدريب المنتخب في كأس العالم فقط قبل أن يعود لمسيرته الاعتيادية في تدريب الأندية. ويخوض المنتخب الكرواتي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم في مواجهة اليونان تحت قيادة زلاتكو داليتش. وفي حال صعد للمونديال فإن انشيلوتي قد يكون مرشحا لتولي القيادة الفنية.

تغيير الأجواء وراء رحيل خاميس عن الريال!

ميونيخ – الأناضول: برر المهاجم الكولومبي خاميس رودريغز نجم بايرن ميونيخ سبب رحيله عن ريال مدريد في الانتقالات الصيفية إلى «رغبته في تغيير الأجواء». وقال إن رغبته في تغيير أجواء حياته من الأسباب التي دفعته إلى الرحيل عن العاصمة الإسبانية والانتقال إلى ميونيخ. وأضاف أن طموحه بلا حدود مع الفريق البافاري متمثلة في التتويج بأكبر عدد ممكن من البطولات خلال وجوده لموسمين كاملين. وأوضح أن طموحه الأكبر يتمثل في التتويج مع المنتخب الكولومبي بكأس العالم. وتعاقد البايرن مع خاميس بناء على رغبة المدرب الإيطالي المقال كارلو أنشيلوتي على سبيل الإعارة لعامين، مع وجود بند ينص على إمكانية شراء عقد اللاعب من الملكي.

ميلر نجم كارلايل الانكليزي أول لاعب يخضع لقانون إدعاء السقوط!

لندن – د ب أ: بات شون ميلر لاعب كارلايل يونايتد والذي جرى إدانته من الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لإدعاء السقوط، أول لاعب يخضع للقانون الجديد لضبط محاولات الالتفاف على الحكام عبر إدعاء السقوط داخل الملعب. وجرت إدانة ميلر بـ»خداع ناجح لحكم المباراة» بعد حصوله على ركلة جزاء منحت فريقه التعادل 3/3 مع ويكومب واندرز يوم الثلاثاء الماضي بدوري الدرجة الثالثة الإنكليزي. وفي حال تقبل اللاعب الاتهامات الموجهة ضده أو تم إثباتها فإنه سيتعرض للإيقاف لمدة مباراتين. وذكر اتحاد الكرة الإنكليزي في بيانه «الوقائع التي ترجح أن حكم المباراة قد تعرض للخداع من خلال فعل محاكاة يتم إحالتها إلى لجنة تضم حكم سابق، ومدرب سابق ولاعب سابق». وأضاف: «كل عضو باللجنة سيطلب منه مراجعة تسجيل الفيديو المتاح بشكل مستقل لتحديد إذا كانت واقعة خداع ناجح لحكم المباراة». وختم البيان بالقول: «فقط في حالة اجتمعت اللجنة على وجود مخالفة فإن اتحاد الكرة الإنكليزي سيفرض عقوبة».

حكم كوستاريكي يستعد لمقاضاة هوغو سانشيز نجم الريال السابق

سان خوسيه – د ب أ: أكد الحكم الكوستاريكي السابق بيرني أويوا أنه سيقاضي اللاعب المكسيكي السابق والمعلق الحالي لشبكة «إي إس بي إن» التليفزيونية، هوغو سانشيز. وشعر أويوا بالإهانة من التصريحات التي قالها سانشيز خلال حلقة من برنامج «فوتبول بيكانتي» أو «كرة قدم حارة»، والتي أكد فيها أن تلاعبا حدث خلال مباراة في الدوري المكسيكي بين أمريكا ومونتيري في الدور قبل النهائي لموسم 1993/1992، والتي أدارها الحكم الكوستاريكي. وقال أويوا في تصريحات لوسائل الإعلام في بلاده: «سأشكو هوغو سانشيز في المكسيك وسأقاضي أيضا شبكة إي إس بي إن، إذا كان قد تجرأ وقال أن هناك تلاعبا وقع فعليه أن يقدم الدليل لإثبات هذا، لقد أحدث بي ضررا بالغا وسأعد مع المحامي الشكوى الخاصة بهذا الأمر». ونفى أويوا أن يكون هناك تلاعب قد وقع كما قال سانشيز، كما وصف تصريحات اللاعب السابق لريال مدريد بأنها تفتقد الاحترام لشخصه. وأرجع الحكم الكوستاريكي سلسلة الأخطاء التي حدثت في تلك المباراة إلى «الخطأ البشري».

البرازيل آخر المتأهلين لربع نهائي مونديال الناشئين

نيودلهي – الأناضول: أكمل المنتخب البرازيلي، عقد المتأهلين إلى دور الثمانية (ربع نهائي) لكأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما. وتغلبت البرازيل على الهندوراس بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الأخيرة لثمن النهائي في البطولة. أحرز ثلاثية راقصي السامبا، برينر دا سيلفا (هدفين) في الدقيقتين 11 و56، وماركوس أنتونيو في الدقيقة 44 من زمن المباراة. وتقام مباريات ربع النهائي يومي السبت والأحد المقبلين، حيث تلتقي مالي مع غانا، والولايات المتحدة مع إنكلترا، وإيران مع إسبانيا، وألمانيا مع البرازيل.

وتحمل نيجيريا لقب النسختين الأخيرتين للبطولة عامي 2013 و2015، وهي أكثر المنتخبات تتويجا بها بإجمالي خمس مرات، تليها البرازيل بـ3 ألقاب.