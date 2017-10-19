﻿هيوستن روكتس يتفادى انتفاضة سكرامنتو كينغز

واشنطن – رويترز: تفادى هيوستن روكتس انتفاضة سكرامنتو كينغز وتغلب عليه 105-100 في الليلة الماضية.

وبدا روكتس في طريقه لضمان الفوز عندما تقدم 92-81 قبل نحو خمس دقائق من النهاية، لكن صاحب الأرض أحرز سبع نقاط متتالية ليقلص الفارق إلى أربع نقاط. وأنقذ جيمس هاردن وايريك غوردن روكتس بتسجيل أربع نقاط متتالية ليزيد الفارق إلى ثماني نقاط. وانتفض كينغز ليقلص الفارق إلى ثلاث نقاط قبل سبع ثوان من النهاية. لكن تريفور اريزا سجل نقطتيه الوحيدتين في المباراة من رميتين حرتين ليضمن لروكتس فوزه الثاني على التوالي، بعدما افتتح الموسم بفوز مفاجئ على غولدن ستيت واريورز حامل اللقب 122-121. وأنهى هاردن المباراة مسجلا 27 نقطة وخلفه غوردن برصيد 25 نقطة. وافتتح سان انطونيو سبيرز الموسم بفوز صعب 107-99 على مينيسوتا تيمبرولفز. وتلقى بوسطن سيلتيكس وصيف بطل القسم الشرقي الموسم الماضي هزيمته الثانية عندما خسر 108-100 أمام ميلووكي باكس. واكتفى كيري ايرفينغ المنتقل لبوسطن من كليفلاند كافاليرز بتسجيل 17 نقطة. وكان جيانيس انتيتوكونمبو أفضل المسجلين في المباراة حيث أحرز 37 نقطة لباكس واستحوذ على 13 كرة مرتدة.