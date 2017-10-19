﻿خروج ملادينوفيتش وفاندفيغه من دور الـ16

موسكو – رويترز: أطاحت الأوكرانية ليسيا تسورنكو بالأمريكية كوكو فاندفيغه المصنفة الثانية لتبلغ دور الثمانية ل في موسكو، بينما خرجت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة الأولى بخسارتها أمام الياكسندرا ساسنوفيتش لاعبة روسيا البيضاء.

وفازت تسورنكو على فاندفيغه 7-5 و1-6 و6-3 خلال أكثر من ساعتين. وستواجه تسورنكو في الدور المقبل الألمانية يوليا جورجيس المصنفة السابعة التي فازت على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-3. واستفادت ساسنوفيتش من 16 خطأ مزدوجا ارتكبتها ملادينوفيتش لتفوز بالمباراة 6-2 و2-6 و6-2 وتنال مكانا في دور الثمانية حيث ستواجه الروسية داريا كاساتكينا التي تغلبت على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6-2 و6-3. وتغلبت ايرينا بيجو أيضا على لاعبة لاتفيا أنستاسيا سيفاستوفا المصنفة الرابعة بنتيجة 6-4 و6-3. وستواجه بيجو في دور الثمانية فيرا لابكو لاعبة روسيا البيضاء والمتأهلة من التصفيات عقب انسحاب منافستها الاسترالية داريا غافريلوفا المصنفة السادسة بسبب الإصابة بينما كانت متأخرة 6-3 و3-1. وعقب تغلبها على ماريا شارابوفا في ظل سعادة من الجماهير، انسحبت مجدالينا ريباريكوفا عقب المجموعة الأولى بسبب إصابتها لتمنح الفرنسية اليز كورنيه فرصة العبور لدور الثمانية. وستواجه كورنيه في الدور المقبل الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا التي تغلبت على ايلينا فيسنينا المصنفة الثالثة 7-6 و6-4.