﻿رابح ماجر: تعلمت التدريب في البلاتوهات التلفزيونية… وسأفتح صفحة جديدة مع الجميع!

الجزائر ـ «القدس العربي»: تحول تعيين اللاعب السابق رابح ماجر مدرباً للمنتخب الجزائري من موضوع مثير للجدل إلى نكتة، بعد أول تصريح رسمي لماجر بصفته مدربا للخضر، خاصة وأن هذا المؤتمر الصحافي الأول، يأتي في وقت استقبل تعيينه بكثير من الانتقادات لم يفلح صاحب «الكعب الذهبي» في الرد عليها.

أكثر سؤال تردد على ألسنة الصحافيين الذين حضروا المؤتمر الأول لماجر، يتعلق بعدم حصوله على ما يكفي من شهادات التدريب، وكذا ابتعاده عن الملاعب لأكثر من عشر سنوات لم يدرب خلالها أي فريق، رغم أن القانون صريح في هذه النقطة، ويقول إن المدرب الذي لم يمارس مهنته طوال ثلاث سنوات تسحب منه إجازة المدرب، ولم يجد ماجر ما يرد به على أسئلة الصحافيين سوى القول إنه لم يبتعد عن الميادين طوال عشر سنوات، بل انتقل من التدريب في الملاعب إلى التدريب في بلاتوهات القنوات التلفزيونية، مؤكدا أنه تعلم الكثير من عمله كمحلل في عدة قنوات جزائرية وأجنبية، وأن هذا ساعده كثيرا في تحصيل مستوى في مجال التدريب، وأن هذا كاف لتوليه الادارة الفنية للخضر. جدير بالذكر أن ماجر عين مدربا للمنتخب الجزائري خلفا للإسباني لوكاس ألكاراز، الذي أخفق مع المنتخب وخسر كل المباريات التي لعبها معه، وتسبب في إقصائه بشكل نهائي من السباق نحو مونديال روسيا، الأمر الذي دفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى إقالته، وتحمل تبعات هذه الإقالة، وسط حديث عن تعويض مالي للمدرب الإسباني قد يتجاوز المليون يورو، بعدما تعذر على الاتحاد التوصل إلى طلاق بالتراضي مع المدرب الإسباني. وقال ماجر إن المنتخب الجزائري يمر بأزمة لا أحد يرضى بها، لافتا إلى أن هدفه الرئيس هو تشكيل فريق قوي قادر على بلوغ الدور قبل النهائي لكأس أمم أفريقيا 2019، مثلما اتفق عليه مع الاتحاد الجزائري. وأضاف: «انتهى عهد تعيين مدرب للمنتخب كل 4 أشهر. أعدكم بأنه لن يكون هناك أي إخفاق في المنتخب الذي ينتظره مستقبل باهر. نحن هنا لإعادة الثقة للاعبين المحليين أو المحترفين في الخارج». ونوه الى أنه يستعد لفتح صفحة جديدة، وانه لن ينتقم من أولئك الذين ابعدوه من المنتخب في وقت سابق، في إشارة إلى رئيس الاتحاد الجزائري السابق محمد روراوة. واستطرد يقول: «ليس لدي أي مشكلة لا مع فيجولي ولا مع أي لاعب آخر محترف، بدليل أنني زرت محرز وسليماني في ليستر، وبراهيمي في بورتو. استبعاد محرز وسليماني وبن طالب بات من الماضي، سنفتح صفحة جديدة ومخطئ من يعتقد أن هذا الجيل انتهى». وأكد أنه لن يحدث ثورة على تشكيلة المنتخب استعدادا لمباراة نيجيريا في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في ختام تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى أنه يتعين على الجهاز الفني أن يتعامل مع الموضوع بذكاء. كما شدد على أن المنتخب يجب أن يضم افضل اللاعبين بعيدا عن العاطفة. واعترف بأنه ارتكب اخطاء عندما تولى تدريب المنتخب وعمره 32 عاما، مؤكدا أنه نضج وبات أقوى نفسيا اليوم. ورفض ماجر الكشف عن راتبه لكنه أوضح انه يتلقى راتبا أقل من ذلك الذي كان يحصل عليه ألكاراز والذي وصل إلى 60 ألف يورو شهريا. وأشار إلى أن المنتخب الجزائري سيباشر الاستعداد لكأس أمم أفريقيا بعد المباراة أمام نيجيريا، مشيرا إلى أن « الخضر» سيخوضون معسكرا اعداديا قرب الكاميرون في حال التأهل إلى نهائيات البطولة.