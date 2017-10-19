﻿المجموعة الثالثة: تشلسي وروما يتعادلان في مباراة مثيرة… وأتلتيكو يهدر نقطتين

لندن – رويترز: تعادل تشلسي مع ضيفه روما 3-3 في مباراة مثيرة على استاد «ستامفورد بريدج» ليواصل الفريقان طريقهما نحو اقتناص مكان في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وسجل إيدن دجيكو هدفين في مباراته رقم 100 مع روما، ليعدل الفريق الايطالي تأخره 2-صفر إلى تقدم 3-2 قبل 20 دقيقة على النهاية، قبل أن ينقذ إيدن هازارد نقطة التعادل لتشلسي متصدر المجموعة الثالثة. ووضعت تسديدة ديفيد لويز تشلسي في المقدمة في الدقيقة 11 قبل أن يضاعف هازارد الغلة لأصحاب الأرض في الدقيقة 36. وقلص الكسندر كولاروف الفارق لروما قبل نهاية الشوط الأول وضاعف دجيكو الغلة مرتين في غضون ست دقائق. وجاء الهدف الأول للاعب البوسني اثر تسديدة مباشرة وقوية. وبدا أن الهدفين سيمنحان روما ثاني انتصار له في 16 محاولة على ملاعب الفرق الانكليزية. لكن هدف التعادل الذي سجله هازارد أبقى تشلسي على القمة بسبع نقاط من ثلاث مباريات، بينما جمع روما خمس نقاط متقدما بفارق ثلاث نقاط على أتلتيكو مدريد. وقضى تشلسي، الذي خسر مباراتين متتاليتين في الدوري، أغلب الشوط الأول في الدفاع لكنه كان مؤثرا في الأوقات المهمة ليتقدم 2-صفر. وتقدم صاحب الأرض عندما سدد لويز، الذي شارك في خط الوسط بدلا من نغولو كانتي المصاب، كرة رائعة من 25 مترا داخل مرمى اليسون بيكر حارس روما. وأهدر راديا ناينغولان ودييغو بيروتي فرصتين لروما، وبدا أن ذلك سيؤثر على آمال الفريق الايطالي عندما أضاف تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 36. وأرسل موراتا تمريرة عرضية اصطدمت بمدافع روما لتصل إلى هازارد الذي أودعها داخل الشباك. وبدأ روما الشوط الثاني بهدف واضح وكاد دجيكو أن يدرك التعادل لكن كورتوا أبعد الكرة. وشارك بيدرو بدلا من لويز الغاضب لكن روما أدرك التعادل بطريقة رائعة عندما سدد دجيكو كرة مباشرة داخل المرمى. وبعد ذلك بست دقائق رفع دجيكو رصيده إلى 12 هدفا في كل البطولات هذا الموسم مع النادي ومنتخب بلاده عندما حول بضربة رأس كرة من ركلة حرة من كولاروف داخل الشباك. ولم يدم تقدم روما سوى أربع دقائق حيث أدرك هازارد التعادل بضربة رأس.

وواصل أتلتيكو نتائجه الهزيلة، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كارباكا آغدام الأذري. وعجز أتلتيكو مجددا عن تحقيق انتصاره الأول في المجموعة، ليظل في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويضعف من حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية. وحصل كارباكا، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بمرحلة المجموعات، على أول نقطة له بدوري الابطال، ولكنه ظل في قاع الترتيب.