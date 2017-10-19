﻿المجموعة الثانية: البايرن يستعيد توازنه… و سان جيرمان يواصل تألقه ولا يزال يبحث عن التوازن المطلوب!

ميونيخ – د ب أ: واصل المهاجم البرازيلي نيمار وزميله الفرنسي كيليان مبابي تألقهما في باريس سان جيرمان، وقادا الفريق للانتصار الثالث على التوالي في المجموعة الثانية، بفوزه الكبير 4/صفر على مضيفه أندرلخت البلجيكي. واستعاد بايرن ميونخ توازنه في المجموعة بفوز كبير 3/صفر على سيلتيك الاسكتلندي في عودة قوية للمدرب يوب هاينكيس إلى دوري أبطال أوروبا. ورفع سان جيرمان رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة واقترب خطوة كبيرة من التأهل للدور الثاني، كما رفع البايرن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني مقابل ثلاث نقاط لسيلتيك الثالث ويقبع أندرلخت في المركز الرابع بلا نقاط.

وهز نيمار الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في هذه المجموعة، كما سجل مبابي هدفا وصنع آخر ليقودا الفريق إلى الفوز الساحق على أندرلخت. وأنهى سان جيرمان الشوط الأول بهدفين سجلهما مبابي وإدينسون كافاني في الدقيقتين الثالثة و44 .وفي الشوط الثاني، أضاف نيمار والأرجنتيني آنخيل دي ماريا الهدفين الآخرين في الدقيقتين 66 و88 .واستعاد البايرن توازنه في المجموعة بعد الهزيمة الثقيلة صفر/3 أمام سان جيرمان في الجولة الثانية، وتغلب على سيلتيك بثلاثية أحرزها توماس مولر وجوشوا كيميش وماتس هوملز في الدقائق 17 و29 و51 .وقدم الفريق بهذا هدية ثمينة إلى مدربه الكبير يوب هاينكيس (72 عاما)، العائد لتدريب الفريق خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي. وكانت مباراة اليوم هي الأولى له في دوري الأبطال، منذ قاد البايرن للقب في ختام ولايته السابقة مع الفريق في 2013 .