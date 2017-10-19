﻿ميسي ينضم إلى نادي «المئة هدف» بعد الانتصار على أولمبياكوس… وفوز صعب لليوفي

برشلونة – رويترز: سجل ليونيل ميسي هدفه رقم 100 في البطولات الأوروبية مع اقتراب برشلونة من بلوغ دور الـ16 ب عقب فوزه 3-1 على اولمبياكوس رغم خوض أصحاب الأرض للشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين.

وطرد جيرارد بيكي قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بسبب حصوله على إنذارين، أحدهما بسبب جذبه لقميص أحد لاعبي المنافس والآخر بسبب قذفه للكرة في الشباك. لكن هذا لم يسبب الكثير من التهديد لمرمى برشلونة في مواجهة أولمبياكوس الذي بدا بلا حول ولا قوة ووضح تأثره بتراجع مستواه بشدة في خضم رحلة الدفاع عن لقبه المحلي. ويحتل النادي القادم من أثينا، والذي فاز بثلاثة ألقاب للدوري المحلي إضافة للقبين للكأس تحت قيادة إرنستو بالبيردي المدرب الحالي لبرشلونة، المركز الخامس في الدوري اليوناني وخسر كافة مبارياته في هذا الموسم. وانتزع برشلونة التقدم في الدقيقة 18 في أمسية ممطرة على ملعب «نو كامب» الذي بدا خاليا بعض الشيء من الجماهير بعدما حول ديميتريوس نيكولاو مدافع الضيوف تسديدة جيرار ديلوفيو بالخطأ إلى داخل شباكه. وهذا هو الهدف الخامس الذي يسكن شباك أحد المنافسين بالخطأ هذا الموسم ويستفيد منه برشلونة في كافة المسابقات. وسجل ميسي هدفه رقم 100 على الصعيد الأوروبي من ركلة حرة في الدقيقة 61 ليضاعف تقدم برشلونة. وهو الهدف 97 للنجم الأرجنتيني في دوري أبطال أوروبا، بينما جاءت بقية الأهداف الثلاثة في الكأس السوبر الأوروبي. وقال بالبيردي مازحاً بعدما رفع اللاعب الارجنتيني رصيده إلى 15 هدفا، في كل البطولات قبل مرور شهرين من الموسم: «اتمنى أن يصل إلى 200 هدف بنهاية الموسم. أرقامه تعكس ما نراه منه كل يوم. هو دائما يكسر الأرقام». وبعدها بلحظات شق النجم الأرجنتيني طريقه عبر دفاع اولمبياكوس المهلهل، وهيأ الكرة للظهير الأيسر الفرنسي لوكا ديني ليسجل أول أهدافه في دوري الأبطال مع برشلونة. وسجل المدافع اليوناني نيكولاو الهدف الثاني له في المباراة ولكن لصالح فريقه هذه المرة بواسطة ضربة رأس اثر ركلة ركنية ليمنح اولمبياكوس هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 89. ويتصدر برشلونة المجموعة الرابعة بتسع نقاط عقب فوزه بأول ثلاث مباريات ويتقدم بفارق ثلاث نقاط على يوفنتوس. وسيؤدي الفوز على اولمبياكوس في اليونان في غضون أسبوعين لضمان مكان للفريق الكتالوني في دور الـ16. وقال سيرجي روبرتو لاعب برشلونة عقب تحقيق فريقه للانتصار العاشر في 11 مباراة: «نشعر بأننا على ما يرام في الدوري ودوري الأبطال ويجب أن نواصل السير وفقا لنفس النهج». وأضاف: «نشعر بالإحباط لتلقي شباكنا لهدف رغم انه جاء والمباراة كانت قد حسمت بالفعل».

وسجل يوفنتوس هدفا في الوقت القاتل ليفوز 2-1 على أرضه أمام سبورتنغ البرتغالي الذي تقدم مبكرا بهدف من «نيران صديقة» عبر اليكس ساندرو. وبعد أربعة أيام من تعرضه لأول خسارة بملعبه منذ عامين أمام لاتسيو، وجد يوفنتوس نفسه في مأزق عندما تصدى حارسه جانلويجي بوفون لتسديدة غيلسون مارتينز لكن الكرة ارتدت لتصطدم بساندرو وتتجه إلى الشباك بالخطأ في الدقيقة 12. وتعادل ميراليم بيانيتش من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 29، وبينما كان سبورتنغ في طريقه لإحباط جماهير يوفنتوس نجح ماريو مانزوكيتش في تسجيل هدف الفوز من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 84. وبذلك يملك يوفنتوس ست نقاط من ثلاث مباريات خلف برشلونة المتصدر بتسع نقاط أما سبورتنغ فيملك ثلاث نقاط.