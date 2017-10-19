كبير موظفي البيت الأبيض يدافع عن طريقة ترامب في مواساة أسر الجنود الراحلين

“القدس العربي”- (وكالات): دافع كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، عن المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أرملة أحد الجنود الراحلين بعدما تعرض لانتقادات بأنه متبلد الإحساس، مستذكرا حالة الألم والمرارة لفقدان نجله في أفغانستان.

وقال كيلي “إذا لم تكن فردا في أسرة، وإذا لم ترتد أبدا الزي العسكري، وإذا لم تخض قتالا أبدا، فلن تستطيع أن تتخيل حتى كيف تجري مثل هذه المكالمات”.

وقال كيلي، وهو جنرال بحري متقاعد قتل نجله في قتال عام 2010، إنه نصح ترامب بما يقوله إلى أسر الجنود الراحلين بأن يحكي ما قاله عندما فقد نجله.

كان الجنرال البحري جوزيف دونفورد وهو حاليا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية قد أبلغ كيلي في ذلك الوقت أن نجله قد التحق بالجيش وهو على دراية كاملة بالعواقب المحتملة، لكنه فضل أن يخدم بلاده بهذه الطريقة.

وقال كيلي بشأن تصريحات ترامب “بطريقته، حاول (ترامب) أن يعبر عن ذلك الرأي بأنه رجل شجاع وبطل راحل”.

كان ترامب قد أجرى اتصالات، يوم الثلاثاء، بأسر 4 جنود من القوات الخاصة قتلوا في كمين بالنيجر.

وكانت مكالمات ترامب قد تعرضت للانتقاد من جانب العضوة الديمقراطية بالكونغرس، فريدريكا ويلسون، استمعت لمكالمة الرئيس إلى أرملة جندي أثناء توجهها إلى مطار ميامي لاستقبال نعش زوجها. وانتقدت في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الرئيس بأنه متبلد الإحساس.