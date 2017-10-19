فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف قرارتها الجديدة ببناء مستوطنات بالضفة وهولندا تدين

“القدس العربي”- (وكالات): دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس روماتي إسباني، الخميس، إسرائيل إلى وقف قرارات جديدة للبناء في مستوطنات مدينة الخليل، وبقية مناطق الضفة الغربية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة، في مقر الخارجية بالعاصمة باريس، أشارت فيه إلى أن إسرائيل قرّرت، أمس، بناء وحدات استيطانية جديدة في الخليل ومناطق أخرى من الضفة.

وأكدت أن سياسة بناء المستوطنات المتواصلة تزيد التوتر في المنطقة.

وشددت على أن هذه السياسة تقوض آمال إرساء سلام دائم بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين.

ولفتت المتحدثة إلى أن إسرائيل رفعت من معدل أنشطة بناء المستوطنات ثلاثة أضعاف بين عامي 2016 و2017.

ووصفت الاستطيان بأنه “غير قانوني” بموجب القرار رقم 2334، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/ كانون الأول 2016، ويحظر بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت “فرنسا تدعو المسؤولين الإسرائيليين للعدول عن قرارهم الأخير والتزام مسؤولياتهم الدولية”.

وأمس الأربعاء، وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 1323، وحدة استيطانية في الضفة الغربية، ما يرفع عدد الوحدات السكنية التي تم المصادقة عليها خلال هذا الأسبوع إلى 2646 وحدة، وفق حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان (غير حكومية).

وفي سياق متصل، أدانت هولندا، الخميس، قرار الحكومة الإسرائيلية الجديد.

واعتبر وزير الخارجية الهولندي، بيرت كوندرز، في بيان، أن إسرائيل من خلال قرارها هذا أثارت علامات استفهام حول كيفية تفكيرها بمفهوم السلام.

وأكد الوزير أن قرار إسرائيل، الأربعاء، بناء وحدات استيطانية جديدة، لن يكون له أي إسهام في حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

وشدّد على أن تل أبيب، من خلال موقفها هذا، تضع المصالحة (مع الفلسطينيين) في وضع حرج.

جدير بالذكر أن إسرائيل شرعت، في يونيو/ حزيران الماضي، بإقامة مستوطنة جديدة تضم 102 وحدة استيطانية، وسط الضفة الغربية، ستكون الأولى التي تبنيها منذ 1992.

وتبتلع المستوطنات والمناطق المحيطة بها مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 420 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 220 ألفا يعيشون في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2016، بـ”وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، إلاّ أن الحكومة الإسرائيلية ضاعفت منذ بداية 2017، من مشاريعها الاستيطانية.

وبحسب بيانات حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، الناشطة في رصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية فإن تل أبيب، صادقت على مخططات لبناء 6 آلاف و500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية منذ بداية 2017، مقارنة مع ألفين و629 وحدة في 2016، وألف و982 وحدة في 2015.