وصول 172 سودانيًا من ليبيا ضمن برنامج أممي للعودة الطوعية 

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت الحكومة السودانية، مساء الخميس، وصول “172 مواطنًا سودانيًا عائدين من ليبيا ضمن برنامج العودة الطوعية الذي ترعاه الأمم المتحدة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج (حكومي).

وقال البيان “تأتي عودة المواطنين في إطار برنامج العودة الطوعية الإنسانية الذي ترعاه الأمم المتحدة عبر المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، بالتنسيق مع جهاز المغتربين وبدعم من الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح البيان أن العائدين “تم تجميعهم من مناطق متفرقة في ليبيا داخل معسكرات للإيواء تابعة للحكومة الليبية بمنطقتي تاجوراء وطريق السكة بالعاصمة طرابلس″، قبل أن يتم “ترحيلهم الخميس إلى العاصمة الخرطوم عبر الخطوط الليبية”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وصل الخرطوم 168 شابًا سودانيًا أبعدتهم السلطات الليبية بذريعة “الهجرة غير الشرعية ومخالفة قوانين الإقامة في ليبيا”.

وغالبًا يحاول شباب سودانيون عبور الحدود الليبية بغرض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ولا توجد إحصائيات رسمية توضح أعدادهم.

وأعلنت المنظّمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي، أنها تعمل لإعادة نحو حوالي 10 آلاف مهاجر معظمهم من إفريقيا عالقين في ليبيا بنهاية العام الجاري.

ولتحجيم الإتجار بالبشر صادق البرلمان السوداني مطلع عام 2014 على قانون لمكافحة الظاهرة تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 أعوام إلى 20 عامًا.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتنازع فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.