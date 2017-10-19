تركيا تنتقد النمسا لتفتيشها ركاب الخطوط التركية بكلاب بوليسية

“القدس العربي”- (وكالات): انتقدت وزارة الخارجية التركية، الخميس، تفتيش السلطات النمساوية ركاب الخطوط الجوية التركية، بكلاب بوليسية في مطار فيينا الدولي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، تعليقا منها على مشاهد فيديو انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أحد رجال الجمارك النمساوية وهو يفتش ركاب الخطوط الجوية التركية في قاعة الانتظار بكلاب بوليسية.

وأكد البيان أن مسؤولين في السفارة التركية بالنمسا، أجروا لقاءات في مطار فيينا، للتحري عن سبب ممارسة موظف الجمارك.

وأضاف البيان “علمنا أن مثل هذه الإجراءات التفتيشية، تقع نادرا بعد بلاغ، ويخضع لها ركاب جميع الخطوط الجوية”.

وأردف “قامت سفارتنا في فيينا، عبر وزارة الخارجية النمساوية بالتدخل اللازم، والإشارة إلى الرقابة غير السليمة، وطلبنا من السلطات النمساوية المعنية، توجيه إخطار إلى موظفي الجمارك”.

وشدد البيان، على أن السلطات النمساوية تعهدت بإيلاء أهمية أكثر تجاه هذه الضوابط.