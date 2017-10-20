مقتل 16 مدنياً بينهم أطفال بغارات على دير الزور

“القدس العربي” – وكالات: أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن 16 مدنياً على الأقل بينهم أطفال قُتلوا الخميس بغارات جوية شنتها على الارجح طائرات روسية على محافظة دير الزور شرق سوريا.

وأوضح المرصد ان المدنيين قتلوا بينما كانوا يحاولون عبور نهر الفرات قرب مدينة البوكمال.

وتدور في محافظة دير الزور النفطية عمليتين منفصلتين لطرد تنظيم الدولة الاسلامية بقيادة قوات سوريا الديموقراطية من جهة والقوات الموالية للنظام السوري من جهة اخرى.

تشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه منتصف آذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 330 الف شخص، وبدمار كبير في البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.