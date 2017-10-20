امبراطور اليابان سيتنازل عن العرش في 31 مارس 2019

“القدس العربي” – وكالات: ذكرت صحيفة “اساهي شيمبون” اليومية نقلاً عن مصادر حكومية الجمعة، ان امبراطور اليابان اكيهيتو البالغ من العمر حالياً 83 عاماً سيتنازل عن العرش في 31 آذار/مارس 2019، ليصبح بذلك اول امبراطور يقوم بخطوة من هذا النوع في البلاد منذ اكثر من مئتي عام.

وقالت الصحيفة ان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيلتقي مسؤولين واعضاء في القصر الامبراطوري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل قبل ان يعلن الموعد رسمياً.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس الجمعة، قال ناطق باسم القصر انه “لم يتقرر اي شىء بعد” بشأن موعد تنازل الامبراطور عن العرش.

وكان اكيهيتو اعلن العام الماضي رغبته في الانسحاب، بعد حكم دام ثلاثة عقود، بسبب تقدمه في السن وتعرضه إلى مشاكل صحية، ما اثار صدمة في البلاد.

وسبب هذا الاعلان المفاجىء مشكلة نظراً لعدم وجود نص قانوني في اليابان، يتعلق بتقاعد الامبراطور الذي يفترض ان يبقى في منصبه مدى الحياة. كما احيا الجدل حول مسألة حصر اعتلاء العرش بالذكور فقط.

وكان البرلمان الياباني تبنى في حزيران/يونيو الماضي قانونا يسمح لاكيهيتو بالتخلي عن العرش بسبب سنه في السنوات الثلاث التالية لإقرار النص.

ويفترض ان يعتلي ابنه ولي العهد ناروهيتو (57 عاماً) العرش خلفاً له.