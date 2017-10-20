رئيس وزراء استراليا يصف خطاب كوريا الشمالية الذي تحث فيه الدول على إبعاد نفسها عن أمريكا بأنه “تبجح”

“القدس العربي” – وكالات: وصف رئيس وزراء استراليا، مالكولم تيرنبول خطاباً مفتوحاً من كوريا الشمالية لدول من بينها استراليا يحثها على إبعاد نفسها عن الولايات المتحدة بأنه “تبجح”.

ويحذر الخطاب الذي تم إرساله من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الكوري الشمالي في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، من أنه إذا كان الرئيس الامريكي يعتقد أنه يمكن أن “يركع كوريا الشمالية من خلال تهديد بحرب نووية، سيكون ذلك سوء تقدير وتعبيراً عن جهل”.

ويضيف الخطاب أنه لا يتعين أن تنحاز الدول المحبة للسلام “للتحركات الشنيعة والمتهورة لإدارة ترامب التي تحاول دفع العالم لكارثة نووية رهيبة”.

لكن في حديثه الجمعة لقناة “.3إيه.دبليو” الاذاعية التي تبث في ملبورن، رفض تيرنبول الخطاب ووصفه بأنه “تبجح في الأساس″.

وأضاف “إنها كوريا الشمالية التي تهدد استقرار العالم. إنه النظام الذي يتعين أن يعود إلى صوابه ويوقف هذا السلوك المتهور”.

وتابع “لقد أرسلوه إلى عدد كبير من الدول الاخرى، مثل الرسالة التعميمية”.

وقالت وزيرة خارجية استراليا، جولي بيشوب إنها تعتقد أن الخطاب مؤشر على أن العقوبات والضغط الدبلوماسي لديهما تأثير على كوريا الشمالية.

ونقل تقرير عن شبكة “فيرفاكس ميديا” عن بيشوب قولها “أعتقد أن هذا يظهر أنهم يشعرون باليأس ويشعرون بالعزلة ويحاولون أن يظهروا أن الولايات المتحدة شيطاناً ويحاولون تقسيم المجتمع الدولي”.