رئيس الأركان الإيراني زار خط مواجهة قرب حلب السورية

“القدس العربي” – وكالات: قال الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية الجمعة، إن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية زار خط مواجهة قرب مدينة حلب السورية، وذلك خلال زيارة أبرزت الدور العسكري الكبير لطهران في سوريا.

وزار الجنرال محمد باقري خط المواجهة مع عدد من الضباط الإيرانيين. وعبرت إسرائيل عن قلقها إزاء الدور الإيراني في سوريا حيث لعب مقاتلون إيرانيون وجماعات تدعمها طهران مثل حزب الله دوراً رئيسياً في مساندة الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية.