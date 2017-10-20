جون كيري: تغريدات ترامب تسبب “سياسات فوضى”

“القدس العربي” – وكالات: صرح وزير الخارجية الأمريكي السابق الديموقراطي جون كيري الخميس، ان الرئيس دونالد ترامب سبب جواً مدمراً من “سياسات الفوضى” بتغريداته من أجل إعلانات سياسية وملاحظات حادة.

وفي مقابلة مع قناة “ار تي اس″ السويسرية في جنيف، انتقد كيري تغريدات ترامب المتكررة والمثيرة للجدل. وقال ان “مزيداً من الامريكيين يجدون ان ظاهرة التغريد منهكة ومدمرة وتقطع شكل الحوار الحقيقي”.

وأاف “أعتقد انها تسبب سياسات فوضى وليست جيدة”.

ويستخدم ترامب تويتر منصة لإعلان تغييرات كبرى في السياستين الداخلية والخارجية وانتقاد حلفائه ومهاجمة خصومه وتهديد كوريا الشمالية.

وقال كيري “هذا غير مسبوق، هذا النوع من الرئاسة الفوضوية. لا اذكر شيئاً كهذا في الأزمنة الحديثة”.

وكيري الذي شغل منصب وزير الخارجية لأربع سنوات في عهد الرئيس باراك اوباما، وجه انتقادات حادة لتغريدات ترامب التي تهاجم وزير الخارجية الحالي ريكس تيلرسون.

وكان ترامب اتهم تيلرسون في بداية الشهر الجاري بأنه “يضيع الوقت” بالتفاوض مع كوريا الشمالية.

وقال كيري ان “مثل هذه التغريدات لا تفيد اطلاقاً بل تعطي نتائج عكسية”.

وأضاف “اعتقد انه من الصعب جداً شغل منصب وزير الخارجية عندما يقوض الرئيس موقفنا علناً كما فعل”.