“سوريا الديموقراطية” تشيد بـ”نصر تاريخي” في الرقة ..وروسيا تبحث عقد مؤتمر شعبي سوري

“القدس العربي” – وكالات: أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، تحالف الفصائل الكردية والعربية المدعوم من واشنطن، الجمعة رسمياً “تحرير” الرقة من تنظيم الدولة الاسلامية، مشيدة ب”نصر تاريخي”.

وقال المتحدث باسمها طلال سلو خلال مؤتمر صحافي في الملعب البلدي في وسط المدينة الذي شكل في السابق مقراً للجهاديين، “نهدي هذا النصر التاريخي للإنسانية جمعاء، ونخص بالذكر ذوي ضحايا الإرهاب ممن كابدوا ظلم وإرهاب داعش في سوريا والعالم”.

الكرملين: نناقش بجدية عقد مؤتمر شعبي سوري

قال الكرملين الجمعة إن مقترحاً بعقد مؤتمر يضم كل المجموعات العرقية السورية هو مبادرة مشتركة تروج لها روسيا وأطراف أخرى وتجري مناقشتها بجدية.

لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن من السابق لأوانه مناقشة توقيت ومكان هذا المؤتمر الذي ينظر له باعتباره آلية لمساعدة التنمية في سوريا في فترة ما بعد الحرب.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن فكرة إقامة مثل هذا المؤتمر خلال منتدى مع باحثين أجانب الخميس.