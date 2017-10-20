عباس يؤكد مواصلة الكفاح السلمي في رسالة إلى الجالية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية

“القدس العربي” – وكالات: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مواصلة الكفاح السلمي في رسالة الى اتحاد الكونفدراليات الفلسطينية لأمريكا اللاتينية والكاريبي (كوبلاك) الذي يعقد اجتماعاً في ماناغوا يستمر حتى الاحد.

وجاء في الرسالة التي تلاها عند بدء اعمال المؤتمر الرابع مساء الخميس السفير الفلسطيني لدى الولايات المتحدة حسام زملط، “إننا مستمرون في تحقيق الإنجازات في مسيرة نضالنا مستخدمين أدوات النضال الشعبي السلمي على الأرض وأدوات القانون والنظام الدولي في دعم قضيتنا العادلة في مختلف المحافل الدولية”.

وقال عباس في الرسالة ان كوبلاك، “كانت وما تزال أحد روافد العمل الشعبي الهام لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في نضالنا من أجل احقاق الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإنهاء الإحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

وعلق الامين العام لكوبلاك حسن يوسف اميل حنا صافية، “نمر بمرحلة صعبة وفي مثل هذه المراحل، لا بد من رص الصفوف مع الاصدقاء”.

يشارك في اجتماع ماناغوا نحو 80 مسؤولاً فلسطينياً في اميركا اللاتينية، وافتتحت الأعمال بحضور وزير خارجية نيكاراغوا دنيس موكادا الذي أكد ان بلاده ستواصل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الشعب الفلسطيني.