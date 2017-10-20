العفو الدولية تدعو لإطلاق سراح سجناء الرأي في مصر بعد خروج طال انتظاره لإبراهيم حلاوة

“القدس العربي” ـ (وكالات): رحبت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، بإطلاق القاهرة سراح الشاب الأيرلندي، مصري الأصل، إبراهيم حلاوة، من مركز أمني وسط القاهرة، بعد نحو شهر من تبرأته في “أحداث عنف” تعود لعام 2013.

ووصفت المنظمة في بيان اطلعت عليه الأناضول، إطلاق سراح حلاوة بأنه “انتصار باهر بعد محنة 4 سنوات، وأمر طال انتظاره بعد أكثر من شهر على تاريخ البراءة”.

وأضافت: “يتعين على السلطات المصرية الآن أن تتخذ خطوات عاجلة لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي الآخرين المحتجزين لديها، ولا ينبغي لأحد أن يواجه الظلم”.

ولا توجد أرقام رسمية عن أعداد السجناء بمصر، وترفض القاهرة عادة توصيفات سجناء الرأي أو سياسيين وتقول عادة إن لديها سجناء جنائيين يحاكمون وفق القانون.

بينما تشير تقديرات معارضة وحقوقية غير رسمية إلى وجود أكثر من 40 ألف سجين سياسي بالبلاد، أغلبهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم منتمون لقوى يسارية وثورية بالبلاد.

وفجر اليوم الجمعة، أطلقت الأجهزة الأمنية سراح الشاب إبراهيم حلاوة، الذي يحمل الجنسية الأيرلندية من قسم شرطة الأزبكية (وسط العاصمة)، بعد نحو شهر من تبرأته من قضية معروفة إعلاميا باسم “أحداث الفتح”، وقضى على ذمتها بالسجن 4 سنوات.

والمفرج عنه كان قد تم القبض عليه أثناء مظاهرات معارضة ضخمة في منطقة مسجد الفتح وسط القاهرة في أغسطس/آب 2013.

وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة (شمال)، ببراءة 52 متهما من بينهم حلاوة في القضية التي كانت تضم 491 متهما لعدم كفاية الأدلة.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 43 متهمًا (بينهم 22 حضوريًا، و21 غيابيا)، والسجن 15 عامًا على 17 متهمًا حضوريًا، و10 سنوات على 157 متهمًا بينهم 155 غيابيًا، و5 سنوات على 222 حضوريًا، مع مراقبة شرطية 5 سنوات بعد أداء العقوبة.