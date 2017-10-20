السطو على منزل الشاعر الراحل محمود درويش وسرقة مخطوطات شخصية

“القدس العربي”-(وكالات): اقتحم مجهولون منزل عائلة الشاعر محمود درويش، في قرية الجديدة-المكر، شرقي مدينة عكا، وسرقوا مقتنيات شخصية ومخطوطات تخصّ الشاعر، كما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

وبحسب بيان للشرطة الاسرائيلية تسلل أربعة مجهولين إلى منزل عائلة الشاعر، ليلة الثلاثاء، وسرقوا حقيبة خاصة، بها متعلقات للشاعر، كما سرقوا هدايا كان قد تلقاها من شخصيات وزعماء مختلفين.

وحسب البيان الذي أصدرته الشرطة، فإنّه سُرق مبلغ يقدر بـ200 ألف شيكل.

و نقل “موقع عرب 48″ عن أحمد درويش، شقيق الشاعر الراحل ، قوله إن “اللصوص استطاعوا سرقة بعض المستلزمات التذكارية، بالإضافة إلى بعض المخطوطات اليدوية، وخارطة فلسطين، وأقلام حبر ومسودات تابعة له”.و اضاف أن “اللصوص ظنوا، على ما يبدو، أنّ الحقيبة بها مبلغ كبير من المال، أو بعض القطع الثمينة”.

للتذكير توفي شاعر الثورة الفلسطينة محمود درويش توفي آب/ أغسطس 2008 عن عمر يناهز 67 عاما في مدينة هيوستن الأمريكية، ونقل جثمانه إلى رام الله، حيث دفن هناك.