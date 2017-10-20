المقاتلات التركية تقتل 3 من عناصر حزب العمال شمالي العراق

“القدس العربي”-(وكالات): أفاد شهود عيان، اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة من عناصر حزب العمال الكردستاني إثر قصف نفذته المقاتلات التركية على منطقة باسيان( 150) كيلومترا شمال الموصل.

وقال شهود العيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن “المقاتلات التركية قصفت، صباح اليوم، مواقع حزب العمال الكردستاني في منطقة باسيان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الحزب”.

ومن جانبه قال بختيار دوكان، مسؤول الإعلام في حزب العمال في اقليم كردستان، للـ(د.ب.أ) إن “الطيران الحربي التركي، قصف اليوم الجمعة، مناطق (الزاب، آفاشين، باسيان) الحدودية بإقليم كردستان، لتواجد مقرات ومعاقل مقاتلي حزب العمال الكردستاني فيها دون ذكر أية تفاصيل”.

كانت هيئة الاركان التركية قد أعلنت اليوم الجمعة عن مهاجمة عناصر الحزب في جنوب وجنوب شرقي البلاد وفي شمال العراق، ما أسفر عن “تحييد” 45عنصرا، من بينهم قياديان.

وتتهم السلطات التركية حزب العمال الكردستاني، الذي تصفه بأنه منظمة إرهابية انفصالية، بشن هجمات تستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة، التي وتقوم في المقابل باستهداف عناصر الحزب ومواقعه داخل البلاد وفي شمال العراق.