طالبان تعلن عن سلسلة من التفجيرات انتقاما من الاستراتيجية الأمريكية بشأن أفغانستان

“القدس العربي”-(وكالات): زعم مسلحو طالبان أن هناك سلسلة جديدة من الهجمات المميتة عبر أفغانستان، ردا على زيادة القصف الأمريكي في البلاد على مدار الشهور الماضية. وحذرت الجماعة المسلحة أيضا من أنه يمكن توقع المزيد من الهجمات في المستقبل القريب، في مقال بعنوان “الثأر من القنابل الـ،751″ الذي نشر اليوم الجمعة على موقع شهامت الخاص بطالبان.

وقال المقال إن القوات الجوية الأمريكية نشرت في أيلول/سبتمبر أحدث ” احصائيات خاصة بالقوة الجوية” التي أشارت إلى أنها أسقطت 751 ذخيرة وقنبلة على مجموعات إسلامية في أفغانستان في ايلول/سبتمبر، وهو رقم “قياسي”، والأعلى خلال شهر منذ عام .2012

وقالت القوات الجوية، في بيان لها آنذاك: “هذه الزيادة يمكن ارجاعها إلى استراتيجية الرئيس الرامية الى استهداف المجموعات المتطرفة بشكل استباقي”.

وفى آب/اغسطس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أن حكومته سترسل المزيد من القوات إلى أفغانستان للقضاء على المتمردين.

وفى يومي الثلاثاء والخميس وحدهما، قتل مسلحون من حركة طالبان أكثر من 140 شخصا في هجمات وقعت في سبع مقاطعات في جميع أنحاء أفغانستان. وكان معظم ضحايا الهجمات من الجنود ورجال الشرطة الأفغان.

وفى أكثر الهجمات دموية، اقتحم مقاتلو طالبان مركزا للشرطة ومركزا للتدريب في إقليم غزني شرقي البلاد وقاعدة تابعة للجيش الأفغاني في مقاطعة قندهار في الجنوب.