وفد قيادي من حماس يصل طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين

“القدس العربي”-(وكالات): وصل وفد من حركة حماس برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الجمعة الى طهران للقاء مسؤولين ايرانيين، بحسب بما أكد مسؤول في الحركة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ان الوفد رفيع المستوى وضم عددا من اعضاء المكتب السياسي لحماس وسيجتمع مع عدد من المسؤولين الايرانيين خلال الزيارة التي ستستغرق عدة أيام.

وتابع ان الزيارة تهدف الى “اطلاع المسؤولين الايرانيين على اتفاق المصالحة الذي وقعته حماس مع حركة فتح والتطورات السياسية” مضيفا ان الوفد سيناقش ايضا “سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين حماس وإيران والتأكيد على مواصلة الدعم الايراني المالي والسياسي وبالسلاح للحركة”.

وكان يحيى السنوار رئيس حماس في قطاع غزة أكد ان “إيران هي الداعم الاكبر للسلاح والمال والتدريب لكتائب القسام” الجناح العسكري لحماس.

وفي لقاء مع مجموعة من الشباب عقده في غزة الخميس أعلن السنوار ان “لا أحد له القدرة” على اجبار الحركة على نزع سلاحها او الاعتراف بإسرائيل، مضيفا “لا أحد في الكون يستطيع نزع سلاحنا” وذلك في رد واضح على مطالبة اسرائيل والولايات المتحدة بذلك.

وكانت حماس وفتح وقعتا في 12 تشرين الاول/اكتوبر اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية.

وبموجب هذا الاتفاق يفترض ان تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من كانون الاول/ديسمبر.

وسيسعى الطرفان ايضا الى تشكيل حكومة وحدة بينما يمكن لحماس ان تنضم في نهاية المطاف الى منظمة التحرير الفلسطينية-الشريك التفاوضي الرئيسي لإسرائيل في محادثات السلام.