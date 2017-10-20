أخيرا.. سمية الخشاب تعلن زواجها من المطرب الصاعد أحمد سعد

لندن – “القدس العربي”: بعد سلسلة شائعات طالت علاقتهما، هاهي الفنانة المصرية سمية الخشاب، تعلن رسميا علاقتها بالمغني أحمد سعد وعن موعد الزفاف اليوم.

ونشرت الخشاب على حسابها الشخصي على “انستغرام” مقطعا غنائيا أهداها إياه أحمد، ونشره على قناته الخاصة على “يوتيوب”، وكتبت إلى جانب منشورها تعليقا قالت فيه: “شكرا حبيبي وأحلى ما في حياتي يا أحمد”.

وكانت هذه العلاقة شغلت اهتمام الصحافة العربية، خصوصا بعد ظهور متعدد للشريكين في أكثر من مناسبة من دون أي تبرير أو تعليق من قبل الخشاب بالنفي أو التأكيد. ويبدو أن هذا الإعلان يأتي مع إعلان زفاف مفاجئ اليوم. حيث أكد كل منهما أن الزفاف سيتم في إجراءات رسمية اليوم في حضور الأهل والأصدقاء، وتزامنا مع عيد ميلاد سمية.

وكانت الفنانة رفضت التعليق على خبر زواجهما في أكثر من مناسبة سابقة، بينا وصف سعد علاقتهما بالروحية لبرنامج “ET بالعربي”.

والخشاب ولدت في مدينة الإسكندرية الشمالية. تخرجت في كلية التجارة جامعة الإسكندرية في عام 1987 بدأت مشوارها الفني في عام 1998. كانت تستعد لتقديم أغنيات، ولكن فجأة وقع اختيار المخرجين عليها للتمثيل في أكثر من فيلم. وقبل دخولها إلى مجال الغناء كانت تعمل في مجال السياحة والبنوك. إلا أن الفنان صلاح السعدني نصحها بالتركيز في التمثيل وتأجيل خطوة الغناء. ودرست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية، مثلت أدوارا صغيرة في مسلسلات “الحساب ” مع صلاح السعدني، و” اللعب في المضمون ” مع يوسف شعبان وهالة صدقي، و”حضرة المحترم “عن قصة لأديب نوبل نجيب محفوظ ، ويعتبر مسلسل “الحاج متولي “هو بداية انطلاقها لعالم الشهرة والنجومية، ثم قامت بدور المذيعة في مسلسل “لقاء على الهوا” مع يسرا، وواصلت تقديمها للأعمال السينمائية والدرامية القوية ولعل من أبرز أعمالها السينمائية فيلم “حين ميسرة “و”الريس عمر حرب “وقامت بأداء أدوار جريئة في أعمال مختلفة.