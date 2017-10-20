المغنية المغربية دنيا بطمة: الغناء حرام وسأتوب يوما ما

لندن – “القدس العربي”: في إعلان مفاجئ، قالت الفنانة دنيا بطمة إن “الغناء حرام، وإنها ستطلب التوبة من الله يوما ما”.

وانتشر تعليق الفنانة المغربية سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبها بعضهم بالاعتزال، طالما تعرف أن “الغناء حرام”، فيما أكد بعضهم أنها “تناقض نفسها في هذا الكلام”.

ونشرت بطمة، عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”، تعليقًا تقول فيه إنّ الغناء حرام، ولكنها تظل أحسن من كثيرين ولا تنسى الله الذي ستطلب منه التوبة في يوم من الأيام.

وقالت دنيا بطمة: “صح أني أغني وفنانة وأنه حرام، بس أظلّ أحسن من الكثيرين . أغني لكن لا أنسى الله الذي أطلب منه التوبة في يوم من الأيام. أغني لكن ما أظلم أحدًا ولا أمثّل على أحد، عفوية ما تهمني الدنيا والناس قد ما تهمني آخرتي ورب العالمين”.

ودنيا من مواليد 1 أبريل 1991، سليلة عائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، فهي ابنة الفنان حميد بطمة أخ الراحل العربي بطمة أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة المشاهب وابنة عم الفنانة خنساء بطمةا والفنان طارق بطمة. لقبها السوبر ستار راغب علامة بأميرة أراب آيدول، عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي “أراب آيدول”، حيث حصلت على المرتبة الثانية.