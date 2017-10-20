سعد لمجرد يفوز بجائزة “أفضل فنان اجتماعي” في الشرق الأوسط

لندن – “القدس العربي”: فعلها مجددا، سعد لمجرد. الفنان المغربي الذي برغم محاولات تشويه صورته كلها لا يزال يملك قاعدة شعبية عريضة. وحصل الفنان المغربي على جائزة “أفضل فنان اجتماعي في الشرق الأوسط” لعام 2017 من قبل Big Apple Music Award.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل توزيع جوائز BAMA على “انستغرام” حصول لمجرد على جائزة. ولكن لمجرد لن يستطيع الحصول على الجائزة بنفسه حيث أن الحفل سيقام في مدينة نيويورك في 22 تشرين الأول/ نوفمبر الجاري، نظرا لمنعه من قبل السلطات الفرنسية من السفر خارج فرنسا إلى حين البت في الاتهامات الموجهة إليه.

وهذه الجائزة تعد الثالثة التي يفوز بها سعد لمجرد منذ قضية التحرش التي اتهم بها والتي تسببت في سجنه، من بعد جائزتيّ الموركس دور والموسيقى العربية.