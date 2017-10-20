“صورة سيلفي” تجبر الفنانة نيكول سابا على البقاء في مصر  

لندن – “القدس العربي “: يبدو أن فيديو كليب الفنانة اللبنانية نيكول سابا الجديد يجبرها على البقاء في مصر. غادرت الفنانة بيروت للبدء في تصوير أغنيتها “صورة سيلفي” وهي أغنية باللهجة المصرية وستصورها في أحياء مصر الشعبية، وهو عنوان أثار الجدل على مواقع التواصل.

وأعلنت الفنانة، صاحبة الشهرة في مصر، أن الأغنية تتميز بلونها الشعبي المصري، وكانت وضعت صورة جديدة لها على انستغرام مع الممثل الهندي سلمان خان وقالت “العودة مع نجم بوليوود”، في إشارة إلى عودتها إلى السينما من باب التمثيل مع نجم بوليوود العالمي.

وكانت شركة الصباح قد أعلنت عن انضمام نيكول سابا رسميا إلى الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة” حيث ستؤدي دور البطولة النسائية أمام الفنان السوري تيم حسن، بدور جديد لا علاقة له بدور “عليا “الذي قدمته نادين نجيم في الجزء الأولى من المسلسل.