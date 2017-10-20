كيف يُفكر فينغر في إحباط مُخطط مورينيو؟

“القدس العربي”: أفادت تقارير صحفية، أن مدرب أرسنال آرسن فينغر، لن يسمح بانتقال صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل إلى مانشستر يونايتد بدون مقابل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بوضع اللاعب أمام خيارين يكون أحلاهما بمرارة العلقم.

والمعروف أن إدارة النادي اللندني حاولت مرارًا وتكرارًا التوقيع مع بطل العالم 2014 على عقد جديد، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، لعدم توصل كلا الطرفين إلى اتفاق نهائي حول البنود الشخصية، أو بالأحرى حول قيمة الراتب الأسبوعي، حيث يرغب اللاعب في الحصول على 300.000 جنيه إسترليني، في المقابل تسعى الإدارة لتخفيض الراتب، حفاظًا على سياسة الحد الأدنى والأعلى للأجور.

ومع اقتراب عقارب الزمن نحو فصل الشتاء، بدأت الشائعات تتصدر عناوين الصحف من جديد، واليوم الجمعة. زعمت صحيفة “ميترو” أن النجم المدريدي السابق، أخبر زملاءه المُقربين إليه داخل غرفة خلع ملاعب المدفعجية، بأنه عازم على لم شمله بالبرتغالي جوزيه مورينيو، لكن هذه المرة بالعلامة التجارية لمانشستر يونايتد.

نفس المصدر، أشار إلى أن كشاف النجوم اتخذ قراره النهائي ببيع أوزيل في فترة الانتقالات الشتوية المُنتظرة، ليستفيد من الناحية المادية قبل أن يحق للاعب الذهاب لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر، وإن لم يرضخ وظل متمسكًا بموقفه –المُبيت للرحيل المجاني-، فسوف يُعاقب بالجلوس على مقاعد البدلاء طوال النصف الثاني، وهو ما يعني الغياب الحتمي عن تمثيل الماكينات في مونديال بلاد الثلج.

وجاءت هذه الأنباء، بعد أيام قليلة من تصريحات “سبيشال وان”، التي استفاض خلالها في مدح أوزيل، ووصفه بأحد أفضل لاعبي العالم، الذين يقومون بدور اللاعب رقم (10)، ما أثار غضب كشاف النجوم، وجعله يُفكر في إفساد هذا التحرك بأي شكل من الأشكال.