“ثرثرة” جانبية بين ماكرون وميركل وماي تثير السخرية على مواقع التواصل

باريس – “القدس العربي”: منذ انتشار فيديو يجمع بين الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية ورئيسة الوزراء البريطانية، على مواقع التواصل الاجتماعي حتى انطلقت حملة ساخرة في فرنسا.

ففي الفيديو الذي يظهر ايمانويل ماكرون مُوَشوشًا لكل من تيريزا ماي وانغيلا ميركل، تناول المستخدمون الحوار بطرق ساخرة، وفيها كثير من التهكم وهو ما يزيد من العرف الفرنسي القائل: “الكلمة الفرنسية مضحكة في الأساس″، وهو ما ينطبق على استخدام الكلمات في لعبة المزاح والتنكيت.

وكتبت صوفي على “فيسبوك”: ربما قال لها أريد الذهاب إلى الحمام لكني أستحي”، فيما قالت مايان: “أعتقد أنه سأل ماي، ماذا يعني بريكست؟”. وسخر الفرنسيون من رئيسهم الذي يعد من أقل الرؤساء الفرنسيين شعبية، بعد أن تحولت خطاباته وأفعاله إلى نقيض ما يريده الفرنسيون من تغييرات فعلية في البطالة والمساعدة الاجتماعية وبعد محاولاته التضييق من خلال فرض شروط جديدة على قانون العمل وفرضه المزيد من الضرائب.

وكان لقاء الثلاثة حصل على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.