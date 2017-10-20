نانسي عجرم إلى أفلام الكرتون

لندن – “القدس العربي”: بعد نجاحها في مجال الغناء للأطفال، واعتبارها واحدة من المغنيات العرب الأكثر قربًا إلى عالم الطفولة، هاهي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تخوض مجال أفلام الكرتون.

وأعلنت عجرم عبر حسابها الشخصي على “انستغرام” أنها ستشارك في أحد الأعمال المدبلجة لأفلام الكرتون، وأنها مسرورة لخوض هذا المجال الجديد. وأوضحت أنها ستكون أحد الأصوات المشاركة في مسلسل الكرتون الشهير: “فتيات القوة Power Puff Girls”.

ومن المقرّر أن يبدأ عرض الحلقات الجديدة من “فتيات القوة” على “كارتون نتوورك Cartoon Network” في 9 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

ونانسي هي من مواليد 16 مايو 1983، في قرية سهيلة اللبنانية. حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة البلاتينية، شكلت ثنائيا مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغاني اشتهرت على الصعيد اللبناني والعربي، مثل: «أخاصمك آه»، «يا سلام»، «آه ونص»، «يا طبطب يا دلع»، «شخبط شخابيط»، «بتفكر في ايه»؛ ووجدت أغنيتها «إحساس جديد» إستحسان الجماهير.

نجحت في بيع أكثر من ثلاثين مليون تسجيل لها في العالم العربي مع حلول عام 2016، وحققت نجاحا في ألبومات: يا سلام في عام 2003، آه ونص في عام 2004، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين قامت بصفقات إعلانية مع شركات مثل كوكاكولا وداماس للجواهر وسوني إريكسون.