متى سيعود إبراهيموفيتش لقيادة هجوم مانشستر يونايتد؟

“القدس العربي”: كشف المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو عن مفاجأة سارة للجماهير، بشأن عودة أسطورة السويد زلاتان إبراهيموفيتش إلى الفريق، بعد غياب دام أكثر من ستة أشهر حتى الآن، بداعي إصابته في الركبة التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية في أبريل الماضي.

وكان السلطان قد تعرض لتلك الإصابة أثناء مشاركته أمام اندرلخت البلجيكي في مباراة إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، ومنذ ذلك الحين وهو يُسابق الزمن للعودة إلى الملاعب من جديد، وقيل إنه سيواصل رحلة كفاحه مع الإصابة حتى بداية العام الجديد على أقل تقدير.

ومؤخرًا، انتشرت أنباء شبه مؤكدة عن احتمال عودته قبل نهاية العام الجاري، وهو ما أشار إليه المدرب البرتغالي في تصريحاته الصحفية التي أدلى بها قبل مواجهة هيدرسفيلد تاون على ملعبه “غالفارم” في الجولة التاسعة للبريميرليغ حيث قال “من الواضح أنه يقوم بعمل رائع حتى الآن، وهذه ليست مفاجأة بالنسبة لي، لقد توقعت ذلك”.

وأضاف “على الأرجح سيعود إلى الفريق في غضون أسابيع قليلة جدًا، لكننا لن نتعجل بالدفع به، سننتظر حتى يكتمل شفاؤه بنسبة 100%، وبعدها سنبدأ في الاعتماد عليه. الموعد المُحدد، كل ما أستطيع قوله إنه سيعود قبل نهاية 2017، هذه ليست معلومة مؤكدة، لكنه مُجرد شعور، وأتمنى ألا أُجيب على سؤال حول إصابة بوغبا لأنني لا أعرف متى سيعود”.

في الوقت نفسه طمأن الجماهير على سلامة صاحب الهدف على بنفيكا مساء الأربعاء ماركوس راشفورد، وقال عنه “إنه لا يُعاني من إصابة وجاهز للعب في مباراة السبت. هيدرسفيلد؟ إنه خصم لا يُستهان به، ولا ننسى أننا سنخوض المباراة على ملعبهم، لكننا نعول كثيرًا على خبرتنا في التعامل مع مثل هذه المباريات في البريميرليغ”.