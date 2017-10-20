ريال مدريد يستفيق على كابوس جديد!

“القدس العربي”: تلقى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أنباء سيئة للغاية، بتجدد إصابة حارسه الأول كيلور نافاس بعد مشاركته في سهرة الثلاثاء ضد توتنهام التي احتضنها ملعب “سانتياغو بيرنابيو” وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف للكل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وأعلن موقع النادي الملكي الرسمي، غياب الحارس الكوستاريكي عن تدريبات الجمعة بداعي إصابته في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن، وهي نفسها الإصابة التي تعرض لها أثناء وجوده مع منتخب بلاده في ختام تصفيات كأس العالم، وعلى إثرها غاب عن مباراة السبت الماضي ضد خيتافي.

وجاء نص البيان المُقتضب على النحو الأتي “بعد أن أجرى كيلور نافاس اختبارات طبية، تم تشخيص إصابته في العضلة الأمامية للفخذ، وسيبقى تحت إشراف الطاقم الطبي”.

وعلى الرغم من تكتم الريال حول مدة غياب الحارس، إلا أن وسائل الإعلام الإسبانية راهنت على غيابه أكثر من 10 أيام، وهو ما ذهبت إليه صحيفة “الآس″ المحسوبة على النادي، والتي علمت من مصادرها الخاصة أن صاحب الـ30 عامًا سيغيب لنحو أسبوعين على أقل تقدير.

وإذا استمر غيابه لأسبوعين، فهذا يعني أنه لن يخوض حوالي 4 أو 5 مبارايات، وستكون البداية بمواجهة إيبار في الليغا بعد غد الأحد، ثم فوينلابرادا في كأس ملك إسبانيا وغيرونا في الدوري وتوتنهام في دوري الأبطال، على أمل أن يعود في لقاء الجولة الـ11 ضد لاس بالماس.