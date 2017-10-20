مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة 8 في اشتباك مع متشددين بمصر

“القدس العربي”- (وكالات): قال مصدران أمنيان إن 3 ضباط بالشرطة قتلوا وأصيب 8 من الضباط والمجندين في اشتباك مع إسلاميين متشددين وقع اليوم الجمعة في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة جنوب غربي القاهرة عندما داهمت الشرطة وكرا للمتشددين.

وأضاف المصدران أن الاشتباك وقع عندما أطلق 8 من مسلحي حركة سواعد مصر (حسم) – التي أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات في القاهرة وحولها خلال العام المنقضي – النار على قوة أمنية كانت متوجهة إلى مكان يختبئون به لإلقاء القبض عليهم.

وتابعا أن المتشددين لاذوا بالفرار بعد الاشتباك.

وتقول الحكومة إن (حسم) ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة لكن الجماعة تنفي ذلك.

وتواجه الحكومة تحديا أمنيا في محافظة شمال سيناء يمثله إسلاميون متشددون موالون لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) كثفوا هجماتهم على الجيش والشرطة وقتلوا مئات من أفرادهما منذ منتصف 2013.

وشن متشددو شمال سيناء هجمات أيضا في القاهرة ووداي ودلتا النيل شملت كنائس.