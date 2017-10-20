استطلاع: 53% من الفرنسيات يتعرضن للتحرش مرةً على الأقلّ في حياتهن

“القدس العربي”-(وكالات): أظهر استطلاع للرأي أن 53% من النساء في فرنسا يتعرضن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

ووفق استطلاع أجرته شركة “أوداكسا” للأبحاث، ونشرت نتائجه اليوم الجمعة، فإن 91% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن المجتمع الفرنسي يعاني من مشكلة التحرش الجنسي.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع نفسه أنّ 53% من الفرنسيات يتعرضن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

وأضاف أن هذه النسبة ترتفع إلى 63%، لدى الفرنسيات دون الـ 35 عاما.

ولفت أن الشرطة الفرنسية تتلقى يوميا 146 شكوى عنف جنسي، منها 46% حالات اغتصاب.

وبحسب الاستطلاع، يؤيّد 80% من الفرنسيين خطة حكومة بلادهم لسن قوانين جديدة تهدف للحد من العنف الجنسي.