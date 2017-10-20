تركيا: رفع صورة أوجلان في الرقة يثبت انحياز واشنطن لـ”الإرهابيين” ـ ( فيديو)

“القدس العربي”- (وكالات): قالت تركيا اليوم الجمعة إن قيام قوات كردية تدعمها الولايات المتحدة برفع صورة ضخمة للزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان في وسط الرقة يلحق مزيدا من الضرر بالعلاقات المتوترة أصلا بين أنقرة وواشنطن.

ورفعت صورة أوجلان أمس الخميس في حفل للاحتفال بانتزاع الرقة من أيدي تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في حملة قادتها وحدات حماية الشعب الكردية بدعم عسكري من واشنطن.

وتعتبر تركيا الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ ثلاثة عقود.

وتعتبر أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي حزب العمال منظمة إرهابية.

وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، للصحفيين خلال مغادرته مسجدا في اسطنبول “إنني أتعجب، هل تريد الولايات المتحدة أدلة أخرى كي تقبل بأن …وحدات (حماية الشعب الكردية) منظمة إرهابية”.

وأضاف قائلا “عرض صورة لزعيم إرهابي لحزب العمال الكردستاني يضر العلاقات الأمريكية التركية بشدة. وبهذه الخطوة لا تتعاون الولايات المتحدة مع الإرهابيين وحسب بل تهدد مستقبل سوريا”.

ورفعت فصائل كردية نسائية صورة أوجلان أمس الخميس. كما عرض تسجيل فيديو وزعه المكتب الصحفي لوحدات حماية الشعب قادة ومقاتلين من الوحدات وهم يهتفون “عاش أبو!” كما يعرف أوجلان بين أتباعه.

وأدلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتصريحات مشابهة لتصريحات رئيس وزرائه.

وقال الرئيس التركي “كيف تفسر الولايات المتحدة صورة أوجلان في الرقة؟ هل هذه هي الطريقة التي يتعاونون بها معنا في الصراع ضد الإرهاب؟ إنكم لا تقفون معنا ضد الإرهاب”.

ويقضي أوجلان عقوبة السجن في تركيا بتهمة الخيانة منذ عام 1999.

وتفاوض الرجل على هدنة من محبسه لكن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين أنقرة وحزب العمال انهار قبل عامين ولقي آلاف حتفهم في جنوب شرق تركيا مع تجدد العنف.

تأتي واقعة رفع صورة أوجلان وسط نزاع دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن بشأن احتجاز تركيا موظفا من القنصلية الأمريكية في اسطنبول. ودفع الحادث البلدين لوقف معظم خدمات التأشيرات.

واشنطن: الحرب ضد الجهاديين لم تنته باستعادة الرقة

من جهتها، أشادت واشنطن، الجمعة، بالانتصار “الحاسم” في الرقة للتحالف العربي الكردي الذي تدعمه، إلا أنها حذرت من أن الحرب ضد الجهاديين لم تنته بعد.

وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون إن “تحرير الرقة خطوة حاسمة في الحرب العالمية ضد تنظيم “الدولة”. لكنه أضاف أن “استعادة الرقة لا تعني أن معركتنا ضد التنظيم إنتهت”.

وتابع “سيواصل التحالف الدولي الإعتماد على جميع عناصر القوة الوطنية عسكريا واستخباراتيا ودبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا حتى يتم تحرير جميع السوريين من وحشية تنظيم “الدولة” والتأكد من أنه لم يعد قادرا على تصدير الإرهاب إلى العالم”.

وقد سيطر التنظيم المتطرف على الرقة مطلع عام 2014، وارتكب العديد من الفظاعات من إعدام واغتصاب وتطهير عرقي، وتحولت الرقة آنذاك إلى مركز مفترض للتخطيط لاعتداءات في أوروبا.