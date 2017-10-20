هاري كين: لماذا لا أفوز بالكرة الذهبية؟

“القدس العربي”: رفض قائد المنتخب الإنكليزي هاري كين استبعاد فوزه بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وذلك لاعتقاده بأنه وصل بالفعل لمستوى يؤهله للمنافسة بكل قوة وشراسة على الجائزة الفردية الأهم على مستوى العالم، خاصة بعد دخوله قائمة المُرشحين هذا العام.

وحافظ اللاعب المُلقب بملك لندن، على معدل أهدافه الرائع باحتكار جائزة هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي، غير أنه على مدار العام الجاري، دك شباك خصوم السبيرس ومنتخب إنكلترا 43 مرة من مشاركته في 37 مباراة، منهم 36 هدفًا مع ناديه اللندني، بمعدل أهداف وصل لهدف كل 73.5 دقيقة، الأمر الذي جعله يفرض نفسه على قائمة المُرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، مع بقية الأسماء الرنانة في مقدمتهم كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي نيمار جونيور وآخرون.

وعندما سُئل كين عما إذا كان يرى نفسه يستطيع الفوز بالكرة الذهبية يومًا ما، فأجاب في المقابلة التي أجراها لبرنامج Football Focus على شبكة BBC “إنه لأمر مُذهل أن تجد اسمك ضمن قائمة الأفضل في العالم، وسعيد بترشيح اسمي ضمن هذه الكوكبة من النجوم. بالنسبة لي، أعتقد أنني بحاجة لعمل أكبر من أجل الوصول للقمة، لكني لا أرى نفسي بعيدًا عن الجائزة”.

وأضاف “لماذا لا أفوز بالجائزة؟ من تابع مبارياتي سواء مع توتنهام أو المنتخب على مدار العام، يعرف جيدًا ما قدمته، وعمومًا تركيزي الآن منصب على تطوير نفسي أكثر، وبالتأكيد الفوز بالجائزة سيكون بمثابة الحلم بالنسبة لي”.

وسيخوض هاري كين موقعة من العيار الثقيل ضد ليفربول مساء الأحد على ملعب “ويمبلي” في ختام الجولة التاسعة للبريميرليغ، الذي يحتل مانشستر سيتي صدارته بـ 22 على بعد نقطتين من الوصيف مانشستر يونايتد وخمسة عن الديوك، فيما يتواجد الريدز في المركز الثامن بـ 13 نقطة.