فالفيردي يشعر بالهدوء في أول 100 يوم مع برشلونة

“القدس العربي”-(وكالات): قال أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم بأنه يشعر بحالة من الهدوء في أول موسم له مع الفريق الكاتالوني.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أكد فالفيردي، أن المئة يوم الأولى له مع برشلونة لم تكن مملة.

وأوضح أنه من الأمور التي يحبها في النادي هي حب الجماهير له.

وأضاف أن الوضع رائع حاليًا بالفريق لأنه يفوز في كل مباراة يخوضها، لكن تلك الأمور دائمًا ما تكون قابلة للتغيير وفي تلك الحالة سيقال عنه أنه فاقد للثقة.

وأوضح فالفيردي، أنه يرغب في تحقيق الثلاثية هذا الموسم (الدوري الإسباني، كأس الملك، دوري أبطال أوروبا)، لكن من الضروري تحقيق لقب أول بطولة وبعدها ستكون الأمور أسهل.

ويستضيف برشلونة، غدًا السبت نظيره، مالقة، في الجولة التاسعة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، حيث يتصدر الفريق الكاتالوني الترتيب برصيد 22 نقطة.