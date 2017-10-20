زوج يقتل زوجته وعشيقها ويترك خطاب وداع

“القدس العربي”-(وكالات): قتل زوج في ألمانيا زوجته وعشيقها، الذي يصغرها بثلاثين عاما، بذبحهما داخل سيارة بدافع الغيرة، ثم فارق الحياة في المقعد الخلفي متأثرا بإصابته بطلق ناري أطلقه على نفسه على الأرجح.

ووقعت الجريمة في مرأب بالقرب من محطة القطار في مدينة أيسلينجن بولاية بادن-فورتمبرج جنوب غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة اليوم الجمعة أنها عثرت داخل السيارة بجانب القتلى أمس الخميس على سكينين وسلاحين ناريين وخطاب وداع من الزوج.

وكانت واحدة من المارة عثرت على جثث الثلاثة داخل السيارة أمس الخميس.

وبحسب البيانات، فإن القتيلة سياسية محلية من الحزب الديمقراطي الحر، تدعى كارونيليا يله.

وبحسب بيانات المحققين/ فإن الزوجة 56/ عاما، انفصلت قبل شهور عن زوجها 56/ عاما أيضا/، وانتقلت للعيش مع صديقها الجديد 26/ عاما. /

ويرجح المحققون أن جريمة القتل كانت ذروة مشاجرات استمرت لفترة طويلة بين الزوجين.

وكانت السلطات حظرت من قبل قيام الزوج بالاقتراب من زوجته. وتدخلت الشرطة في حزيران/يونيو الماضي لإخراجه بالقوة من منزل زوجته.

ورغم دخول الزوج مصحة للعلاج النفسي طواعية، استمر في تهديد زوجته وشريك حياتها الجديد.

وعما إذا كان بمقدور السلطات التدخل للحيلولة دون وقوع هذه الجريمة، أشارت الشرطة إلى أن الزوجة سحبت البلاغ الذي تقدمت به ضد زوجها الصيف الماضي بتهمة التهديد، ما أدى إلى وقف التحقيقات ضده.