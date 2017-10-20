مقتل ستة عناصر في تنظيم القاعدة بينهم قيادي بضربة جوية في اليمن

“القدس العربي”-(وكالات): قتل قيادي في تنظيم القاعدة في اليمن وخمسة عناصر اخرين في ضربة جوية لطائرة من دون طيار يرجح انها امريكية في محافظة ابين الجنوبية، حسبما اعلنت الجمعة مصادر محلية.

وكانت المصادر ذاتها افادت في وقت سابق بمقتل ثلاثة اشخاص في الضربة الجوية.

وقال مسؤول في المحافظة لوكالة فرانس برس ان الطائرة استهدفت سيارة لدى مرورها على طريق فرعي في مديرية الصومعة في ابين مساء الخميس، ما ادى الى مقتل الاشخاص الستة الذين كانوا على متنها.

واكد ان جميع ركاب السيارة ينتمون الى تنظيم القاعدة.

واوضح من جهته مسؤول محلي آخر ان بين القتلى أمير القاعدة في مديرية لودر الملقب بأبي عبيدة، مشيرا الى انه بعد معاينة منطقة الغارة تبين ان عدد القتلى ستة.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. واستغل تنظيم القاعدة في اليمن وتنظيم الدولة الاسلامية الحرب بين قوات الحكومة التي تدعمها المملكة العربية السعودية والمتمردين لتعزيز نفوذهما في مناطق عديدة في شرق وجنوب اليمن.

وتعتبر واشنطن “قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب” أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها من تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الاراضي الامريكية.

وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في كانون الثاني/يناير، ضرباتها ضد التنظيم.

وتعرض معسكران تابعان لتنظيم الدولة الاسلامية الاثنين الى قصف من طائرات امريكية، في أول ضربات جوية ضد أهداف للتنظيم المسؤول عن مقتل مئات المدنيين والجنود في هجمات شنها في اليمن منذ 2015.

وفي وقت لاحق، أكد الجيش الامريكي مقتل عشرات المقاتلين من التنظيم المتطرف في غارات شنتها طائراته في وسط اليمن.