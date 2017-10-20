الرئيس اللبناني عن ملف النازحين: لن ننتظر الحل السياسي أو الأمني للأزمة السورية

“القدس العربي”- (وكالات): قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، إن مصلحة بلاده هي الأساس في مقاربة موضوع النازحين السوريين، ولن “ننتظر الحل السياسي أو الأمني في سوريا”.

وأشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى أن موضوع النازحين السوريين يتفاعل سلبا في مجالات عدة.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقال عون” لن ننتظر الوصول الى حل سياسي أو حل أمني للأزمة السورية، بل واجب علينا أن ندافع عن مصلحة وطننا، وما التحرك الذي أقوم به الا لتحقيق هذا الهدف، لأن انفجار مسألة النازحين لن تقتصر شظاياه على لبنان وحده بل على دول كثيرة غيره”.

ودعا عون “إلى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين، واتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط الحدود”.

وقال الحريري إنه مع الحرص الشديد على التعاطي مع ملف النازحين السوريين من زاوية إنسانية، “لا يمكننا إلا أن نركز في جهدنا على المحافظة على مصالح اللبنانيين أولا، ذلك أن شعاري كان وسيبقى لبنان أولا على رغم الملاحظات والانتقادات التي نسمعها من حين إلى آخر”.