مقتل وإصابة 10 مدنيين بينهم أطفال في قصف للتحالف العربي بمحافظة صعدة

“القدس العربي”- (وكالات): قال عبدالكريم الكحلاني، الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مساء اليوم الجمعة، إن 6 مدنيين قتلوا، وأصيب 5 آخرون في قصف لمقاتلات التحالف العربي، بمحافظة صعدة (242) كم شمال صنعاء.

وأضاف الكحلاني، في بيان، “في استهتار جديد بالأمم المتحدة وبالقائمة السوداء. استهدفت السعودية بطائراتها مدنيين في مديرية غمر بصعدة، مخلفة 6 قتلى و5 جرحى بينهم أطفال ونساء، كما أن قنابلها العنقودية التي خلفتها غاراتها السابقة بمنطقة قحزة تسببت في استشهاد أطفال”.

واستنكر الكحلاني “استمرار تحالف العدوان بقيادة السعودية (قوات التحالف) في استهداف المدنيين بالغارات والقنابل العنقودية”.

وطالب المنظمات الحقوقية ومنظمات الطفولة بإدانة ما وصفها “بالجرائم”، مشيراً إلى “ضرورة أن تكون هنالك عقوبات وإجراءات ضد من يتم إدراجه في القائمة السوداء، وليس مجرد التشهير باعتباره لن ينصف الأطفال ولن يعيد أرواحهم إلى أجسادهم”.

14 قتيلا من القوات الحكومية ومسلحي الحوثي وصالح بمعارك متفرقة

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام ومصادر عسكرية يمنية، إن 11 مسلحًا من جماعة “الحوثي” وحلفائها، وجنديين من القوات الحكومية وعنصرا من المقاومة الشعبية الموالية للحكومة، قتلوا اليوم الجمعة، في معارك متفرقة جنوب وشرق ووسط البلاد.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني أن “معارك عنيفة شهدتها جبهة مريس شمالي محافظة الضالع (جنوب)، بين القوات الحكومية، والمليشيا الانقلابية (في إشارة إلى مسلحي الحوثي وحلفائهم من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح)”.

وتابع أن “المعارك اندلعت إثر هجوم شنه مسلحو جماعة الحوثي على مواقع القوات الحكومية، من اتجاه جبل التهامي ونجد القرين جنوب مديرية دمت الخاضعة لسيطرة الحوثيين”.

وأشار أن “القوات الحكومية، تمكنت من صد الهجوم وقتلت 7 من مسلحي الحوثي وقوات صالح، بينهم القيادي الميداني بدر عبده بدر (أبو الميادين)، أصابت 5 آخرين”.

وأضاف أن “جنديًا يمنيًا قتل وأصيب 3 آخرون بجروح طفيفة نتيجة المعارك”.

وفي محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، صدت القوات الحكومية، اليوم، هجوماً شنه مسلحي الحوثي وقوات صالح، غرب مديرية عسيلان.

وقال مسؤول عسكري في دائرة التوجيه المعنوي، إن “مسلحي الحوثي وقوات صالح، شنوا هجومًا على موقع للقوات الحكومية، بمنطقة ساقية القحيح بمديرية عسيلان”.

وذكر المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لدواع أمنية، أن “القوات الحكومية، نجحت بالتصدي للهجوم، الذي أسفر عن مقتل جندي منها وإصابة اثنين آخرين”.

وأشار إلى أن “مقاتلة للتحالف العربي، شنت عقب الهجوم، غارة على مواقع مسلحي الحوثي وقوات صالح، في منطقة شعب الدقيق غرب مديرية عسيلان”، دون مزيد من التفاصيل.

أما في محافظة البيضاء، وسط البلاد، فتجددت المواجهات بين المقاومة الشعبية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، بمنطقة المصنعة بآل عياش مديرية ولد ربيع.

ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصادر ميدانية، أن “المواجهات أدت إلى مقتل 4 من مسلحي الحوثي وقوات صالح، وإصابة آخرين (لم يحدد عددهم)، فيما قتل عنصر من المقاومة الشعبية”.

ويشهد اليمن حربًا منذ نحو عامين ونصف العام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح من جهة أخرى، خلّفت أوضاعاً إنسانية صعبة.