﻿العاروري يبدأ زيارة لطهران على رأس وفد رفيع من حماس لإنجاز مهمة طي الخلافات

غزة ـ «القدس العربي»: أعلنت حركة حماس عن بدء نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد قيادي رفيع.

وذكر «المركز الفلسطيني للإعلام» التابع لحماس أن وفد الحركة القيادي وصل الى طهران ظهر أمس، وأنه سيلتقي بكبار المسؤولين الإيرانيين خلال الزيارة التي تستغرق عدة أيام. ونقل المركز عن مصادر خاصة القول إن الوفد سيناقش آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، لا سيما ملف المصالحة، والعلاقات الثنائية، وتطورات الصراع مع إسرائيل.

وكانت حركة حماس قد انتخبت العاروري أخيرا نائبا لرئيس المكتب السياسي في حركة حماس. وهذه هي الزيارة الأولى لقيادي بهذا الوزن من حركة حماس إلى ظهران، منذ أن ساءت العلاقات بين الطرفين، بعد خروج قيادة الحركة من سوريا، الحليف الأقوى لإيران في المنطقة في عام 2012.

وسبق أن زارت طهران عقب توتر العلاقة قيادات من الحركة، تشغل منصب عضو مكتب سياسي، كان من بينهم العاروري الذي زار العاصمة الإيرانية ضمن وفد لحركة حماس، لحضور مراسم أداء الرئيس حسن روحاني، اليمين الدستوري كرئيس لإيران، غير أن رئيس المكتب السياسي السابق خالد مشغل ونائبه إسماعيل هنية الذي تقلد فيما بعد منصب رئيس الحركة لم يزورا طهران.

وكان هناك حديث عن ترتيبات لزيارة هنية لإيران خلال الجولة التي ينوي القيام بها بعد رئاسته للمكتب السياسي، غير أن هذه الجولة لم تتم بعد.

وتأتي زيارة وفد حماس بقيادة العاروري لطهران، في ضوء ما جرى التأكيد عليه أخيرا، بوجود تحسن في العلاقات بين الطرفين.

ومؤخرا أشاد قادة حماس الموجودين في غزة بالدعم الذي قدمته إيران للمقاومة الفلسطينية.

وعقد وفد حماس خلال تلك الزيارة التي جاءت بدعوة رسمية من إيران العديد من اللقاءات مع المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الخارجية.

وتسعى حركة حماس لإنهاء فترة الخلاف وطي صفحتها إلى غير رجعة مع النظام الإيراني، على غرار ما كانت عليه الأوضاع سابقا.