﻿صفقة غواصات جديدة من ألمانيا لإسرائيل وتحذيرات من تغيير إيران لـ«قواعد اللعبة»

الناصرة ـ«القدس العربي»: كشفت مصادر إسرائيلية أمس أن ألمانيا صادقت سرا على مذكرة التفاهم بين ألمانيا وإسرائيل حول شراء الأخيرة لثلاث غواصات أخرى، وهي دولفين 7 و8 و9.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن عددًا من التغييرات أجري على المذكرة في الأسبوع الأخير، بعد ضغط من مسؤولين كبار في ألمانيا، تتيح لها التنصل من الصفقة بسهولة في المستقبل، بحسب تطورات التحقيق في الملف 3000 في إسرائيل، المعروف إعلاميًا بفضيحة الغواصات، الذي بموجبه تدور التحقيقات حول فساد ورشاوى واستغلال مناصب مسؤولين كبار في إسرائيل، منهم رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو لإتمام صفقات غواصات لم يكن الجيش بحاجة لها، وتلقي عمولات باهظة مقابل ذلك.

وبحسب الصفقة، تحصل إسرائيل على ثلاث غواصات جديدة تضاف إلى الخمس غواصات التي تلقتها والسادسة في طور البناء، مقابل ملياري يورو، وستدعم الحكومة الألمانية الصفقة بقيمة نصف مليار يورو.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في وزارة الأمن الإسرائيلية قولهم إن رغبة نتنياهو في إتمام صفقة الغواصات في حينه قوبلت برفض وزير الأمن، موشي يعالون. وأضافت أن رئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، قرر في حينه بعد دراسة مستفيضة أن إسرائيل يجب أن تمتلك 5 غواصات، واحدة منها تبقى على أهبة الاستعداد طوال 24 ساعة. وبعد المصادقة على اقتراح شارون، قام نتنياهو بإضافة غواصة سادسة رغم معارضة الأجهزة الأمنية، وتمكن من جمع أغلبية للمصادقة على الصفقة. وتم توقيع مذكرة لشراء ثلاث غواصات جديدة، بعد تصريح نتنياهو أن إسرائيل اليوم بحاجة لها، رغم أنه طرح الموضوع قبل سنتين.

تجنيد ريفلين لإقناع ميركل

ومع بدء التحقيق في الملف 3000، أجلت ألمانيا التوقيع على المذكرة مرة بعد أخرى، واقترح مستشار ميركل للشؤون الخارجية، كريستوف هويزيغين، أن تضاف فقرة إلى المذكرة بموجبها يمكن لألمانيا الانسحاب من الصفقة في حال تبين أن فسادًا ورشوة ساهما في عقدها، وكان هذا البند مرفوضًا من قبل إسرائيل. وطلبت ألمانيا مرارًا تزويدها بآخر التطورات حول التحقيقات وسير القضية، وعلى إثر هذه الطلبات، اجتمع العاملون على هذه القضية في وزارة القضاء وقرروا أن الفساد لم يؤثر على اتخاذ القرار، رغم توقيع اتفاق شاهد ملك مع رجل الأعمال ميكي غانور، وهو مندوب الشركة الألمانية «تينسكروب» في إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، طلب من رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين مؤخرًا استغلال زيارته لألمانيا من أجل إقناع المستشارة الألمانية بالتوقيع على المذكرة. وقال ريفلين خلال اللقاء الموسع إن «إسرائيل مدينة بالشكر للمستشارة من أجل التزامها بالمحافظة على أمن إسرائيل طوال السنوات في مجالات عديدة، ومن ضمنها موضوع الغواصات، التي تعتبر ضرورية لأمنها. وفي اللقاء الذي جمعهما معًا، طلب ريفلين من المستشارة التوقيع على المذكرة، ووعدته ميركل بطرح الموضوع للنقاش مرة أخرى بعد الانتخابات، ويبدو أن ميركل وفت بوعدها ووقعت المذكرة في هذه الفترة، جراء تخوفها من عدم إمكانية التوقيع بعد تشكيل ائتلافها الجديد في قريبا. ومع ذلك، طلب عدد من المسؤولين الألمان عدم التوقيع على المذكرة، في حين طالب آخرون بتعديل الفقرة التي تتيح لألمانيا التنصل من الاتفاق في المستقبل، وقوبل هذا الطلب بالإيجاب، ونصت الفقرة الجديدة على عدم حصول أي تقدم حتى ينتهي التحقيق في إسرائيل.كذلك، بحسب الفقرة الجديدة، يمكن لألمانيا إلغاء الاتفاق حتى بعد انتهاء التحقيق، حتى ولو كانت نتيجته عدم وجود فساد أو أي أمر آخر، أي أن ألمانيا، بكلمات أخرى، أبقت لنفسها الحق بتحليل نتائج التحقيق واستخلاص العبر.

وفي سياق الأمن تطرق مدير مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، الجنرال عاموس يدلين، إلى تهديدات رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، معتبرًا أن شعور الثقة هذا نابع من تحالفها مع روسيا ومن عدم قيام أمريكا بدورها في المنطقة. وغرد يدلين على حسابه في «تويتر» معتبرا أن «الخطابات الإيرانية علامة مقلقة، وأشار إلى أن تهديدات رئيس الأركان الإيراني «تدل على أنه لا يعني أن مشروع إيران لإنقاذ بشار الأسد في سوريا سيكون في خطر كبير في حال حاولت المساس بإسرائيل».

يدلين الذي شغل منصب رئاسة الاستخبارات العسكرية في السابق لفت مهددا إلى أن سوريا هي منطقة عمليات عسكرية قريبة، وأن إسرائيل ماهرة في تنفيذ عمليات ناجعة فيها. أما بالنسبة لإيران، فقال إن سوريا ملعب بعيد وغير ملائم، معتبرا أن القدرة الإيرانية على المساس بإسرائيل محدودة جدًا، وحتى اليوم لم تخاطر إيران بذلك، بل أرسلت وكلاء لها. وتابع» مع ذلك، من المهم أن نفحص طوال الوقت محاولة إيران تغيير قواعد اللعبة».