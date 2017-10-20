﻿موريتانيا: المعارضة تنتقد إغلاق الفضائيات الخاصة وتؤكد أنه خنق وتضييق

نواكشوط – «القدس العربي»: انتقدت مؤسسة المعارضة الموريتانية ومنتداها أمس قرار إغلاق القنوات الفضائية الموريتانية الخمس الذي اتخذته شركة البث الإذاعي والتلفزيوني الثلاثاء الماضي وعللته بعدم تسديد القنوات لديونها المتراكمة التي تتجاوز ثلاثة ملايين أوقية.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أكد في تعليق له على قرار الإغلاق براءة حكومته من هذه القضية التي تشغل الرأي العام المحلي، مؤكدا «أن القرار يخص القنوات وشركة البث، وأنه ليس قرارا حكوميا وإنما هو إجراء يخص الشركة المعنية بالبث».

وقال «لا دخل للحكومة في هذا الموضوع، فمؤسسة البث مؤسسة لها خدماتها ورسومها».

وأكد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أكبر تجمع معارض، في بيان وزعه أمس «أن حرية الإعلام هي واحدة من المكاسب المهمة التي حققها الشعب الموريتاني بفعل نضالاته وتضحياته، وإن هذا الشعب لن يقبل أبدا التنازل عن هذا المكسب المهم». «إن محاولة السلطة، يضيف البيان، التربح عن طريق شركة البث من مؤسسات إعلامية تعاني من أزمات مالية بدلا من دعم تلك المؤسسات ليعد من التصرفات التي تشي بجشع السلطة الحاكمة التي لا تفكر إلا في جمع المزيد من المال على حساب مواطنيها».

وأكد المنتدى المعارض «تضامنه الكامل مع هذه القنوات ومع كل مؤسسة إعلامية مسموعة أو مقروءة يتم التضييق عليها من طرف السلطة الحاكمة، كما أعلن تضامننا مع كل صاحب رأي يتم حرمانه من وظيفة مستحقة بسبب رأيه، أو تتم معاقبته بالإقالة من الوظيفة بسبب إبدائه رأيا لا يرضي السلطة الحاكمة، وقد تعددت في الفترة الأخيرة حالات من هذا النوع».

وتابع بيانه قائلا «لقد قررت السلطة الحاكمة في خطوة تصعيدية جديدة، وفي إطار سياستها المستمرة في خنق الحريات والتضييق على المواطنين، أن تغلق كل القنوات والإذاعات الحرة التي ظلت تكابد خلال السنوات الماضية من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها إلى المتلقي الموريتاني، وذلك برغم الظروف المادية الصعبة التي تمر بها تلك المؤسسات، ولم تكتف السلطة الحاكمة بالتضييق المالي على هذه المؤسسات، وإنما قررت في خطوة تصعيدية جديدة أن تغلق هذه المؤسسات بحجة تراكم الديون، وأن تقضي بذلك على واحد من أهم المكتسبات التي حققها الشعب الموريتاني في مجال حرية الرأي وتحرير الإعلام بكل وسائطه.» «إن غلق القنوات الحرة، تضيف المعارضة، ليس إلا خطوة أخرى تأتي بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها السلطة الحاكمة ضد عدد من الشيوخ والنقابيين والصحافيين، تهدف في مجملها إلى تكميم الأفواه والقضاء على المكتسبات التي حققها الشعب الموريتاني في مجال حرية الرأي وبناء دولة ديمقراطية، وهو الشيء الذي لن نقبل به أبدا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، ولن يقبل به الشعب الموريتاني وكل قواه الحية». وفي بيان آخر أكدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية « تضامنها مع جميع القنوات الخاصة التي تعرضت للإغلاق ولم تتم مراعاة ظروفها المادية»، مطالبة بالفتح الفوري لها، لما يشكله قرار إغلاقها من ارتجال وعدم مراعاة لمصلحة البلد وصورته في الخارج».

وشددت مؤسسة المعارضة «شجبها لواقع الإعلام العمومي وما يشهده من احتكار وتراجع وإقصاء وأحادية، ومطالبتها باعتماد سياسة دعم حقيقي للإعلام السمعي البصري وللإعلام عموما». وأكد بيان المؤسسة «أن تحرير الفضاء السمعي البصري شكل أملا لكل الموريتانيين في القطيعة مع عهود المنع والمصادرة والصوت الواحد، وقد تجسد هذا المسعى بالمصادقة في القانون 045/2010 المتعلق بتحرير الفضاء السمعي البصري الذي أعد مشروعه في الفترة الانتقالية 2006 زمن الرئيس الراحل إعلي ولد محمد فال، وقدم للبرلمان سنة 2008 في فترة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ليُصَادق عليه بشكل نهائي 2010 تحت ضغط وإلحاح القوى الإعلامية والسياسية، ولم يجد طريقه للتطبيق إلا بعد أكثر من سنة (نهاية 2011)، حيث سوقه النظام على أنه إنجاز تاريخي في تكريس حرية واستقلال الإعلام». «ولكن للأسف، تضيف المؤسسة، وبعد ست سنوات فقط على تطبيق التجربة نلاحظ الانتكاسة المدوية التي مني بها واقع الإعلام السمعي البصري سواء العمومي منه أو الخصوصي؛ فقد الإعلام العمومي الممول من طرف الدولة والضرائب المفروضة على المواطنين من أجل تقديم خدمة عمومية تمثل الشعب بمختلف مكوناته وأحزابه وتعدد آرائه وتوجهاته، ليتحول إلى إعلام شمولي إقصائي أحادي، ثم انضاف لذلك الخنق التدريجي لمؤسسات الإعلام الخصوصي السمعي البصري التي تعيش منذ سنوات حالة احتضار، حيث أغلقت عدة مؤسسات بسبب العجز المالي، والبقية كانت تقاوم باستمرار وهي تتعرض للإجهاض والوأد بسبب ديونها المتراكمة الناجمة عن ارتفاع تكاليف شركة البث وتجديد الرخص ومصاريف العمال والمعدات والإيجار والماء والكهرباء والضرائب في مقابل غياب الدعم العمومي ومع تطبيق سياسة المحاصرة والاحتكار في مجال الاشهار والترويج، ما أدى الى ضعف المردود المادي، وأثقل كواهل المستثمرين الخصوصيين، الذين أصبحوا يقدمون خدمة عمومية مكلفة ماديا، ومن دون مردود يذكر، في حين عجزت الدولة عن تقديم هذه الخدمة أو دعم من يقوم بتوفيرها.» وأوضحت المؤسسة «أن آخر تجليات ما سمته «الانهيار» هو إغلاق سلطة البث التلفزي والإذاعي لخمس قنوات خاصة بحجة عدم تسديدها لديونها المتراكمة، وهو ما تأسف له مؤسسة المعارضة الديموقراطية وتعتبره تخليا فاضحا للدولة عن دورها في دعم قطاع حيوي ومهم، مع الاهتمام بالربح والمردود المادي».

ويأتي إغلاق شركة البث الإذاعي والتلفزي للقنوات الفضائية الخاصة في موريتانيا بعد أن تراكمت على هذه المؤسسات ديون يبلغ مجملها مليار أوقية موريتانية (نحو ثلاثة ملايين دولار). وأكدت شركة البث الإذاعي في توضيح نشرته عن هذه القضية «أن تعليق خدمة بث بعض التلفزات التجارية ضمن الباقة الموريتانية على القمر الصناعي عرب سات بدر 4، يأتي بعد حملة تحصيل بدأها البث الإذاعي والتلفزيوني الموريتاني لاستيفاء جزء من مستحقاته على هذه المؤسسات التي أصبحت عائقا كبيرا لتنمية الشركة بل لاستمرارية خدمة البث العمومي الذي تتولى تأمينه».

«وقد بدأت هذه الحملة، يضيف البيان، بالرسالة التي وجهتها المؤسسة في 19 أكتوبر / تشرين الأول 2016 لزبنائها لتحسيسهم بضرورة تسديد نسبة ضئيلة من الديون المستحقة عليهم مع إمكانية إعادة جدولة الباقي أقساطا مريحة».

وأوضحت الشركة «أنه بعد التأكد في 11 مايو/ أيار 2017، من عدم الاستجابة للرسالة السابقة أصدر البث الإذاعي والتلفزيوني إشعارا بتعليق خدمة بث التلفزات التجارية وككل مرة يؤكد مسيرو هذه القنوات اعترافهم بديون الشركة وبجودة الخدمات المقدمة لهم معربين عن عدم قدرتهم على تسديد المستحقات في الوقت الراهن ومطالبين بمهلة إضافية».

«وعند نهاية المهلة الثانية، يضيف البيان، قام البث الإذاعي والتلفزي وبالتحديد يومي 19 و20 سبتمبر 2017 الماضيين، بإجراء سلسلة لقاءات مع مسيري كل قناة تلفزيونية على حدة وتم إطلاعهم على حجم المستحقات وعزم الشركة تطبيق إشعار التعليق السابق مع الإبقاء على المبلغ نفسه (نسبة ضئيلة من المتأخرات في 30 يونيو/ حزيران 2016) أي ما يعادل ثلاثة فواتير ربع سنوية في المتوسط من أصل 20 فاتورة»، وقد حُدد منتصف نهار الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، (الساعة 12:00) كآخر موعد لتطبيق إشعار التعليق وذلك طبقا للعقود الموقعة والمراسلات المذكورة.»