﻿حماس تتهم أمن السلطة بالتحقيق مع ثلاثة أسرى محررين

رام الله – «القدس العربي»: قالت حركة حماس إن أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية تواصل انتهاكاتها بحق الفلسطينيين على خلفية انتماءاتهم السياسية، حيث استدعت ثلاثة أسرى محررين، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين دون أي سند قانوني.

ففي مدينة الخليل استدعى الأمن الوقائي الأسيرين المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين الشيخ بدر أبو عياش وشقيقه الشيخ نبيل أبو عياش، يوم الأحد المقبل. وفي نابلس استدعى الأمن الوقائي علاء حميدان، حيث قام باحتجازه والتحقيق معه لساعات طويلة قبل أن يفرج عنه في ساعات المساء.

ويواصل وقائي جنين اعتقال الطالب في التوجيهي حسني الشيباني منذ أكثر من شهر، فيما يواصل ذات الجهاز في قلقيلية اعتقال الأسير المحرر محمود خدرج لليوم الـ15 على التوالي، دون إبداء أي مبررات لاعتقاله.

في غضون ذلك قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن استهداف الاحتلال للمكاتب الإعلامية وشركات الإنتاج في محافظات الضفة دليل على خشيته من دورها الرائد في فضح جرائمه أمام العالم.

وأكد في تصريح صحافي له، أن استهداف الاحتلال للإعلام الفلسطيني مؤشر على قوة الرسالة التي يؤديها هذا الإعلام، ودليل واضح على مدى التأثير الذي يحدثه في الصراع القائم.

وتابع «إن انتهاكات الاحتلال بحق المؤسسة الإعلامية في الضفة الغربية قائم ولم يتوقف يوماً، والمطلوب اليوم الاستمرار في أداء الرسالة وفضح الاحتلال واعتداءاته، ورسالة الإعلام رسالة وطنية وأخلاقية بامتياز تزعج الاحتلال وتربك حساباته وتكشف مخططاته في استهداف الفلسطينيين على كل الأصعدة».

ودعا بدران السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه هذا الانتهاك الخطير، وتفعيل القضية على كل الأصعدة السياسية، وكشف جرائم الاحتلال وملاحقته في المحافل والمحاكم الدولية.