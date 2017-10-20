﻿أمن غزة يحذر من أساليب جديدة للمخابرات الإسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي»: حذر جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، الأهالي من مغبة التعاطي والرد على اتصالات واردة من رقم غير ظاهر تحت اسم «رقم خاص». وطالب هذا الجهاز الأمني في تنويه أصدره للأهالي بعدم التعاطي مع هذه الاتصالات التي تحمل «الرقم الخاص»، لافتا إلى أنها تطلب منهم «معلومات معينة» أو الحضور لمكان ما.

ولفت إلى أن الجهة التي تتصل تنتحل شخصيته، وأكد أنه «لا يتعامل بالأرقام الخاصة نهائيا»، وأنه يتم الاتصال من أرقام ظاهرة. كما حذر الجهاز من اتصالات سابقة على هواتف سكان القطاع، تزعم أنها تعود لمؤسسات دولية، وتريد إجراء دراسات وجمع معلومات عن عدد من القضايا اليومية في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أنها أداة من أدوات الاحتلال في محاولة لتجنيد المواطنين والوقوع في «وحل التخابر». ودعا لعدم التعامل معها، خاصة التي تعمل على جمع المعلومات.

وتلجأ المخابرات الإسرائيلية للعديد من الوسائل والحيل من أجل الحصول على معلومات عن المقاومة في قطاع غزة، وسبق أن حذرت جهات أمنية من استغلال الأمن الإسرائيلي مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات، أو الإيقاع بعملاء جدد.

وسبق أن نفذت وزارة الداخلية أحكاما بإعدام أشخاص أدينوا بتقديم معلومات للمخابرات الإسرائيلية، ساعدت في اغتيال نشطاء المقاومة الفلسطينية المسلحة، كذلك قامت الوزارة في أوقات سابقة بفتح باب التوبة لهؤلاء العملاء.