﻿صحيفة سويسرية تتهم المدعي العام بتلقي هدايا فاخرة خلال زيارة إلى روسيا

جنيف ـ «القدس العربي»: فجرت صحيفة سويسرية مفاجأة مدوية عندما نشرت تقريرا عن تلقى المدعي العام في سويسرا هدايا خلال رحلة إلى روسيا.

وكتبت صحيفة nzz sontag «فندق فخم وأجود أنواع الكحول والنبيذ وهدايا فاخرة لا تقدر بثمن..كانت عنوان الزيارة التي قام بها المدعي العام للكونفدرالية السويسرية مايكل لوبير وفريقه إلى موسكو بناء على دعوة نظيره الروسي يوري تشايكا لمناقشة موضوع تحدي آفة الفساد والرشوة في المجال الرياضي».

وحسب الصحيفة، فإن المدعي الروسي لم يكتف بحرارة الاستقبال وتوفير خدمات من فئة سبعة نجوم لضيوفه وإنما اغرقهم بالهدايا التي تخرج عن المألوف في مثل هذه الزيارات.. ومنها الكافيار الفاخر مع أجود أنواع النبيذ والكحول واطقم فاخرة من البورسولان كلها مقدمة في حقيبة كبيرة شحنت في الطائرة التي استقلها المدعي العام في طريق العودة وقامت السفارة السويسرية لموسكو بإجراءات الشحن.

وتابعت الصحيفة: إذا كان تبادل الهدايا بين الطرفين في مثل هذه الزيارات الدبلوماسية أمراً مقبولاً، فإن هناك شبهات تكون حول هذا السخاء.

وواصلت الصحيفة: أن الهدف الذي كان يرمي إليه المدعي الروسي هو تهدئة نظيره السويسري حتى لا يقلب في ملفات روسية تثير الشبهات.

لوبير رد على الاتهامات بأنها مجرد إثارة صحافية لهذا الموضوع، وقال بأنه جرت التقاليد بأن يتبادل الطرفان الهدايا.

لكن الصحيفة تساءلت عن السبب الذي جعل المدعي العام السويسري يتخلى عن التهم الموجهة إلى اتريم تشايكا وهو ابن المدعي العام الروسي المتهم بتحويل أموال مشبوهة التبييض من روسيا إلى سويسرا واغلق ملف هذه القضية قبل أسابيع من زيارة المدعي السويسري إلى موسكو.