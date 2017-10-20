﻿لبنان: المجلس العدلي يحكم بالإعدام على حبيب الشرتوني قاتل بشير الجميّل بعد 35 سنة

بيروت – «القدس العربي» : بعد 35 سنة على تفجير بيت الكتائب في الأشرفيّة واغتيال الرئيس بشير الجميل ورفاقه الـ 23، نطق المجلس العدلي امس بحُكمه المُبرم في الإغتيال. وقضى الحكم الذي أعلنه رئيس المجلس العدلي القاضي جان فهد، بإعدام حبيب الشرتوني، المتهم الاساسي في هذه الجريمة الذي هرّبه الجيش السوري من سجن روميه بعد «عملية 13 تشرين»، ونبيل العلم الذي حرّضه على ارتكابها، وتجريدهما من حقوقهما المدنية والسياسية، وذلك بعد جلسات مرافعة عدة إدعى خلالها محامو قتلى 14 أيلول على المُتهمين الفّارين الشرتوني والعلم، ومن يُظهره التحقيق مشاركاً أو مُخطّطاً أو مُنفّذاً للجريمة التي أودت بحياة رئيس الجمهوريّة وعشرات اللبنانيّين.

وتلا القاضي فهد الحكم النهائي في القضية بحضور محامي العائلة وحزبي «الكتائب» و«القوات اللبنانية» وأفراد عائلة بشير: زوجته صولانج، نجله النائب نديم الجميّل، وابنته يمنى زكار، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، عضو الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» ادي ابي اللمع مترئساً وفداً من المتن الشمالي، إضافة الى شخصيات ومناصرين في ظل إجراءات أمنية مشددة لمكافحة الشغب في محيط قصر العدل الذي غصت ساحته بالإعلاميين والمناصرين.

وقال النائب نديم الجميل «اننا ننتظر ان يصدّق القضاء اللبناني على القرار الذي اصدره الشعب اللبناني قبل خمسة وثلاثين عاماً والذي حكم على سوريا ومنظومتها الإرهابية باغتيال بشير».

وبعد صدور الحكم تجمّع أنصار حزبي الكتائب والقوات في ساحة ساسين، الأشرفية احتفاء.

وفيما كان المجلس العدلي ملتئماً نفّذ أنصار الحزب السوري القومي الاجتماعي تظاهرة في منطقة بدارو لاستنكار الحكم، ومعاهدة الشرتوني على رفع الظلم عنه وهتف المتظاهرون بشعارات بينها « لكل خائن حبيب «. واعتبر ناجي ضو أحد كوادر الحزب السوري القومي الاجتماعي أن «العدالة يجب أن تطال من نفّذ مجازر كنيسة عينطورة والصفرا، وسواها» . واكد «أن الحكم سيكون شهادة لمواقفنا»، معاهداً «الأمينين نبيل العلم وحبيب الشرتوني اللجوء إلى كل السبل القانونية لحفظ حقهما».

وسُجل إشكال محدود بين المشاركين في التظاهرة على هامش كلمة ضو.

وفي اول تعليق لرئيس حزب القوات سمير جعجع على حكم المجلس العدلي قال «ما بيصح إلا الصحيح».