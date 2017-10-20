﻿مسؤول سوري رفيع: الجيش سيستعيد مدينة الرقة

دمشق – «القدس العربي» : أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم في سوريا هلال هلال أن الجيش السوري سيستعيد السيطرة على مدينة الرقة شرقي البلاد، وقال خلال وجوده في بلدات بريف مدينة الرقة الجنوبي إن «هذه المحافظة الخيّرة (الرقة) ستعود إلى حضن الوطن بفضل سواعد الجيش والقوات المسلحة التي تواصل تسطير أروع ملاحم البطولة والفداء لتحرير مناطقها وبلداتها».

ويعدّ تصريح الهلال الأول من نوعه بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية على كامل مدينة الرقة، لكن الأمين القطري للبعث الحاكم لم يُشر في تصريحاته هذه فيما إذا كان الجيش السوري سيخوض مواجهات عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية لاستعادة الرقة مكتفياً بالقول بأن المدينة «ستعود إلى حض الوطن بفضل الجيش والقوات المسلحة». لكن المسؤول السوري الرفيع تفقّد عدداً من المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري في مناطق ريف الرقة التي يسيطر عليها.

في سياق موازٍ، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن مدينة الرقة ستكون جزءاً من سورية «لامركزية اتحادية»، ما يعني أن تلك القوات تنوي البقاء في المدينة وتشميلها بمناطق سيطرتها في الشمال السوري.

وقال بيان لقوات سوريا الديمقراطية أُلقي من داخل مدينة الرقة «نؤكد بأن مستقبل محافظة الرقة سيحدده أهلها ضمن إطار سوريا ديمقراطية لامركزية اتحادية يقوم فيها أهالي المحافظة بإدارة شؤونهم بأنفسهم».