﻿القوات العراقية تحكم سيطرتها على كامل كركوك وتصل مشارف أربيل

بغداد ـ «القدس العربي»: تمركزت القوات العراقية الاتحادية على الحدود الفاصلة بين كركوك، أمس الجمعة، بعد اشتباكات كثيفة انتهت بانسحاب «البيشمركه»، وفرض سيطرة القوات الاتحادية على ناحية ألتون كوبري.

العملية، جاءت بمشاركة قطعات من قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، حسب ما أكد ضابط أمني لـ«القدس العربي».

وأضاف الضابط، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: أن «العملية تأتي ضمن سياق خطة فرض الأمن والنظام في عموم المناطق المتنازع عليها»، مشيراً إلى أن القوات المشتركة «فرضت سيطرتها على المنطقة، بعد ساعات من التقدم باتجاهها».

وروت مصادر متطابقة لـ«القدس العربي»، تفصيلات دخول القوات الاتحادية إلى المدينة، كاشفة عن اندلاع اشتباكات كثيفة بين القوات الأمنية العراقية من جهة، وبين قوات البيشمركه (70، والزيرفاني) التابعة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة بارزاني.

وطبقاً للمصادر، فإن «القوات الاتحادية أعطت مهلة للبيشمركه قبل اقتحام المدينة، لكن الأخيرة قررت المواجهة لبضع ساعات، ثم الانسحاب إلى داخل محافظة أربيل».

وفور انسحاب القوات الكردية، أقدمت على تفجير جسر يقع على نهر الزاب؛ عند الطريق الرابط بين كركوك وأربيل، «خشية تقدم القوات الاتحادية إلى عمق المدينة الكردستانية، وفقاً للمصادر التي أكدت توقف القوات الاتحادية عند «السيطرة الأخيرة (كركوك ـ أربيل)».

لكن قيادة قوات البيشمركه، في إقليم كردستان العراق، قالت في بيان لها، إن «الحشد الشعبي وبسلاح أمريكي، وبمشاركة الرصد المدفعي الإيراني، شنوا هجوما واسعا على قوات البيشمركه في التون كوبري».

وكشفت القيادة في البيان الذي أصدرته قبل إعلان سيطرة القوات الاتحادية بدقائق، إن «قوات البيشمركه تمكنت من صد الهجوم وتدمير اكثر من 10 عربات نوع همر ودبابة أبرامز»، موضحة بالقول: «يبدو أن الحكومة العراقية تريد بسط سيطرتها على كامل حدود محافظة كركوك».

وتقع ناحية ألتون كوبري في أٌقصى شمال غرب محافظة كركوك، وتعدّ آخر مناطق المحافظة المحاذية لمحافظة أربيل، إذ لا تبعد عن مركز عاصمة إقليم كردستان العراق سوى 48 كم.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر متطابقة، أن المدينة كانت تشهد سيطرة كاملة لقوات البيشمركه التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني، على الرغم من إن جميع مؤسساتها تتبع الحكومة الاتحادية.

وقالت خلية الإعلام الحربي، التابعة لقيادة العمليات المشتركة، في بيان، إن «قطعات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تعيد انتشارها، وتفرض الأمن والنظام في ناحية التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك»، مؤكدة أن «المدينة تحت سيطرة قواتنا الاتحادية».

على مرمى حجر

وعقب سيطرة القوات الاتحادية على ناحية ألتون كوبري، باتت القوات «على مرمى حجر» من أربيل.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، القوات العراقية بعدم بلوغ «سيطرة أربيل» وتخطي محافظة كركوك، وفقاً لكريم النوري المتحدث باسم قوات بدر (تشكيل في الحشد)، الذي أكد إن «القوات العراقية لا تخطط أبداً التوجه صوب سيطرة أربيل».

وفي خطوة جاءت لتطمين الشارع الكردي، قال محافظ اربيل نوزاد هادي، في مؤتمر صحافي، إن «الدفاع عن حدود المحافظة شرف يقوم به البيشمركه، ونطمئن الأهالي بأمن المدينة. ما حدث اليوم (أمس) في التون كوبري كان بحدود كركوك».

وأضاف: «لا مخاطر أمنية أو عسكرية مطلقاً على أربيل» التي وصفها بأنها «مركز البعثات الدبلوماسية والنازحين ومدينة السلام»، فيما جدد رؤيته أن «التفاوض والحوار هو الحل الأمثل لجميع الإشكالات».

أما الكاتب والباحث العراقي، هشام الهاشمي، فقد كتب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يقول إن «عمليات إعادة الاستقرار، وتمكين المناطق المتنازع عليها من العودة إلى إدارة مشتركة بنموذج ما قبل حزيران/ يوليو 2014» جاءت بـ«التعاون مع عناصر اليكتي (قوات البيشمركه التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني)».

وقال أيضاً: «القيادات الأمنية، ولفرض القانون في المناطق المتنازع عليها في ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك، بدأت تلاحق وتعتقل كل من يتجاوز على أي مواطن كردي».

‏وكشف الهاشمي عن إحصائية قال بأنها «غير رسمية»، تقدّر عدد ضحايا عمليات فرض القانون (من القوات المسلحة والبيشمركه والأهالي) خلال 3 أيام بـ»95 شهيداً»، فيما بلغ عدد الجرحى «200 جريح».

السيستاني يدعو للتعاون وفق الدستور

وفي ظل التوتر الذي تشهده المناطق المتنازع عليها، دعا المرجع الديني علي السيستاني إلى الابتعاد عن «الانتقام» والمظاهر العنصرية أو الطائفية. كما دعا أيضاً الأكراد إلى التعاون مع الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور.

وقال عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، «نعبر عن تقديرنا العالي بحسن تصرف الأطراف المختلفة لإتمام هذه العملية (فرض القانون) بصورة سلمية وتفادي الاصطدام المسلح». وأضاف: «هذا الحدث المهم لا ينبغي ان يُحسب انتصاراً لطرف وانكساراً لطرف آخر، بل هو انتصار للعراقيين (…) إذا تم توظيفه لمصلحة البلد دون المصالح الشخصية او الفئوية واتخذ منطلقاً لفتح صفحة جديدة يتكاتف فيها الجميع لبناء وطنهم ورقيه وازدهاره».

ودعا إلى «تضافر جهود الجميع لحل المشكلات المتراكمة عبر السنوات الماضية، مبنية على أسس العدل والإنصاف والمساواة بين جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وبناء الثقة بينهم بعيدا عن النزعات التسلطية والتحكم الإثني او الطائفي والاحتكام إلى الدستور الذي يشكل؛ بالرغم من نواقصه، العقد الذي حظي بقبول أغلب العراقيين حين الاستفتاء عليه، فلا بد من احترامه ورعاية كافة مواده وبنوده مالم يتم تعديله وفق الآلية المنصوص عليها فيه».

وناشدت المرجعية العمل على «تقوية اللحمة الوطنية على أسس دستورية، وتعزيز أواصر المحبة بين مكونات الشعب العراقي من خلال تأمين مصالح الكل من دون استثناء، والابتعاد عن الانتقام مع الأحداث الأخيرة وتخفيف التوتر في المناطق المشتركة وتسهيل عودة النازحين إلى بيوتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بدون التعدي عليها، ولجم أية مظاهر توحي بالعنصرية او الطائفية سواء بنشر مقاطع مصورة او صوتية او رفع لافتات أو إطلاق شعارات او حرق صور او اعلام».

كما دعت أيضاً إلى «اتخاذ الإجراءات المناسبة لملاحقة من يقومون بهذه الأعمال اللاخلاقية التي تضر بالسلم الاهلي والعيش المشترك بين أبناء هذا الوطن»، مطالبة الحكومة بـ«تطمين المواطنين الكرد بانها ستوظف كل طاقاتها في سبيل حمايتهم ورعايتهم على وجه المساواة مع بقية العراقية ولن تنتقص حقوقهم الدستورية شيئاً».

ووجهت المرجعية رسالة إلى «القيادات الكردية» دعتهم فيها إلى «توحيد صفوفهم والعمل على تجاوز الأزمة الراهنة عبر التعاون مع الحكومة الاتحادية وفق الأسس الدستورية، آملين أن يفضي ذلك إلى حلول عادلة ومقنعة للجميع». وجاءت دعوات المرجعية مطابقة لرؤية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي وصف محافظة كركوك بـ«العراق المصغر»، داعياً إلى أن تكون المحافظة نموذجاً للتعايش السلمي.

وأعرب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن أمله بأن «لا يكون أي اعتداء طائفي او عرقي يطال أي مكون من مكونات المحافظة». وأمر الصدر، سرايا السلام (الفصيل المسلح الذي يشرف عليه)، بالتوجه إلى كركوك، للمساعدة في بسط الأمن.

وقال ايهاب محمد، من سرايا السلام لـ«الأناضول»، إن «لواء التدخل السريع التابع لسرايا السلام توجه صباح اليوم إلى محافظة كركوك بأمر من مقتدى الصدر».

وأضاف أن «تحرك اللواء جاء بهدف المساعدة في بسط الأمن وحماية المدنيين داخل مدينة كركوك، خصوصا بعد الأحداث التي شهدتها بعض المناطق عقب سيطرة القوات الاتحادية».